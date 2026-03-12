Rivas votó no: 40 aniversario del referéndum de la OTAN

El 12 de marzo de 1986, hace hoy 40 años, 2.884 ripenses estaban llamados a las urnas. Junto a ellos, 29 millones de españoles más. Se trataba del llamado referéndum de la OTAN. En concreto, la pregunta a responder fue ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? No se preguntaba por la entrada de España en la OTAN, dado que dos años antes el gobierno de Adolfo Suárez, ahora denunciado por acoso sexual, aprobó la entrada del país en este organismo militar sin consultar a la ciudadanía.

Posteriormente, el gobierno de Felipe González, que había rechazado la entrada de España en la OTAN con anterioridad, defendió el sí al referéndum.

A lo largo del día, 2.226 ripenses depositaron su voto, con un 77,2 % de participación. Sobre los votos emitidos válidos, 1301 votos dijeron No a la OTAN, frente a los 916 que votaron Sí. De esta manera, con el 57,7 % el No fue la opción más votada en Rivas.

Alta participación

La participación de Rivas Vaciamadrid, casi 18 puntos por encima de la media nacional, fue la más alta de todos los municipios madrileños. Si se tienen en cuenta los 8.055 municipios de todo el país, Rivas tuvo la 43ª participación más alta.

El 57,7 % del no en Rivas posiciona al municipio como el quinto con mayor rechazo a la OTAN en Madrid. El mayor rechazo se encontró en Villavieja del Lozoya, con un 68 %.

El resultado en todo el país supuso la permanencia de España en la OTAN con un 56,85 %

La consulta

El gobierno de González estableció una consulta que establecía los siguientes términos para la permanencia del país:

La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

Portada de Mundo Obrero (PCE) sobre la pregunta del referéndum de la OTAN.

Hubo diversas protestas acerca de la redacción de la pregunta, que no citaba a la OTAN. «La pregunta fue testada en grupos de discusión durante mucho tiempo para lograr el máximo de síes en una población que se sabía que era refractaria, proclive a salir de la OTAN», explicó en Público con motivo del 30 aniversario del referendum Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos.

A pesar de estos acuerdos, España se integró en la estructura militar de la OTAN en 1999, según el Ministerio de Defensa. Además, si bien sí se ha producido una reducción de la presencia militar de Estados Unidos en España, 40 años después del referéndum EEUU aún mantiene presencia militar.