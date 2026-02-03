El PP de Rivas pide una calle a Adolfo Suárez tras las denuncias de acoso

En Rivas existe ya una calle al expresidente desde hace una década.

El grupo popular de Rivas ha presentado un ruego en el último pleno municipal para que se dedique una calle al expresidente Adolfo Suárez. La denominación se realizaría “como homenaje permanente y expresión de respeto institucional que merece su figura”, explicó el concejal Jesús Martínez.

El ruego se ha realizado tras la denuncia contra Suárez hecha pública el pasado diciembre por un presunto delito de agresiones sexuales. Según recoge Servimedia, una mujer, cuyo nombre no ha trascendido, describe abusos y agresiones que se habrían producido entre los años 1982 y 1985, cuando Suárez ya no era presidente del Gobierno, y que habrían comenzado cuando la mujer tenia 17 años y era, por tanto, menor de edad.

El periódico digital eldiario.es ha recogido declaraciones de la mujer denunciante. “Cuando muere su agresor, las víctimas suelen descansar, en mi caso ha sido lo contrario: fue morir y ponerle el nombre al aeropuerto, hacerle un héroe nacional, encontrarme imágenes por todas partes y ahora la serie… oigo hablar de ella y de él a todas horas, ya no puedo más”, recoge la periodista Ana Requena.

Martínez, al comienzo de su ruego, ha considerado que “se ha intentado injuriar de manera injusta y sin el menor rigor el nombre de Adolfo Suárez González”, en referencia a la denuncia. La denuncia, que el concejal define de “carente de pruebas”, pretendería erosionar “no solo la figura de Adolfo Suárez, sino el propio legado moral y político del Pacto Constitucional”. A pesar de la denuncia por acoso sexual, el concejal del PP cree que “la inmensa mayoría de los vecinos de Rivas Vaciamadrid se siente orgullosa del proceso de la Transición y de sus protagonistas».

Callejero de la Transición

Al solicitar una calle para el expresidente, Martínez ha defendido que su “legado de concordia, responsabilidad y sentido de Estado constituyen un patrimonio común que debemos preservar y transmitir”.

Sin embargo, hace más de 10 años que Adolfo Suárez ya tiene una calle en Rivas, aunque se encuentra en una zona de futuro desarrollo.

Callejero de Rivas donde se ve la calle Adolfo Suárez.

Como se puede ver en el callejero que publica la Comunidad de Madrid, la calle Adolfo Suárez se sitúa paralela a la Avda de la Democracia. Adolfo Suárez, ahora denunciado por un presunto acoso sexual, no es único hombre de la Transición junto al acceso con la M-50.

Paralela a la calle Adolfo Suárez, se encuentran las calles Julián Grimau y Marcelino Camacho. En perpendicular cruzarán las calles Nicolás Redondo, Juan Negrín, Simón Sánchez Montero y Ramón Rubial. Junto a Suárez, se realiza un homenaje a 6 hombres que, desde ámbitos políticos y sindicales, lucharon por la democracia. Se trata de dirigentes del PSOE, PCE, CCOO o UGT que defendieron la democracia tanto en la clandestinidad contra la dictadura franquista como en la naciente democracia. Otra calle próxima reconoce el compromiso internacional con la democracia española que representan las Brigadas Internacionales.