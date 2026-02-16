Rivas vivió menos días por encima del máximo de contaminación permitida en 2025

Conoce los datos de contaminación de 2025 en la ciudad del sureste.

El 18 de agosto de 2025 fue el único día del año en el que en Rivas se superó el umbral de 45 μg/m3 de partículas en suspensión atmosférica (PM10). Este umbral, definido por el Parlamento Europeo en 2024, fue superado en Rivas 12 veces el año anterior. Este contaminante es el que mejor evolución muestra en Rivas, dado que, además, la media diaria ha bajado de 17,8 μg/m3 a 14 en un año.

En el caso de las PM10, Rivas ya cumple los objetivos definidos por el Parlamento Europeo para 2020. El número de días que se puede superar el umbral máximo es de 18 días. Además, la media anual no podrá superar los 20 μg/m³.

PM10 hace referencia a partículas en suspensión atmosférica con un diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 µm que pueden penetrar en el aparato respiratorio. Principalmente provienen de motores, neumáticos y freno de los vehículos.

Medición autonómica

Estas partículas son uno de los cuatro contaminantes que mide la Comunidad de Madrid en Rivas: Dióxido de nitrógeno (NO2), Ozono, Óxidos de nitrógeno y PM10. La información horaria es pública. El Ayuntamiento de Rivas, por su parte, creó en 2023 una red propia de recogida de datos, pero estos datos no están disponibles para su acceso público.

Otro indicador de la contaminación que han evolucionado positivamente es el nivel de Óxidos de nitrógeno. La media ha pasado de 39 a 37,7 μg/m³ a lo largo de un año. Sin embargo, aún no se alcanza el límite de 30 μg/m³ establecido para 2030. En los últimos años ha descendido desde los 86 μg/m³ de media anual que llegó a alcanzar en 2016.

La media de NO2 no ha descendido en el último año (ha aumentado muy ligeramente de 21,64 a 21,7 μg/m³) y se mantiene por encima del límite anual de 20 μg/m³ para 2030. Sin embargo, sí ha reducido el número de días que se supera el límite de 50 μg/m³, que pasó de 11 días en 2024 a 5 días en 2025. El límite europeo se sitúa en 18 días.

El indicador que peor evoluciona es el ozono, que marca un máximo de 18 días en los que se supere la media octohoraria de 120 μg/m³. Este valor se superó en 40 días en 2025, frente a los 38 en 2024. Este gas, explica la Comunidad de Madrid, es perjudicial para la salud humana a partir de ciertas concentraciones, por lo que se encuentra regulado en la legislación europea y nacional.