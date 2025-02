Rivas ha mejorado la calidad del aire en la última década

La ciudad ya cumple la mayoría de los objetivos previstos para 2030.

El Parlamento Europeo aprobó en abril de 2024 unos nuevos límites respecto a la contaminación en las ciudades, que deben cumplirse, a más tardar, el 1 de enero de 2030. Esta normativa busca endurecer la tolerancia frente a la contaminación. Recientemente, Ecologistas en Acción denunció cómo la mayoría de las ciudades incumplen los nuevos límites, incluido Rivas.

Si analizamos la evolución de los contaminantes en Rivas vemos mejora en la última década. Actualmente la Comunidad de Madrid publica los datos de cuatro contaminantes diferentes en Rivas: Dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión atmosférica con un diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 µm (PM10), Ozono y Óxidos de nitrógeno, que pueden descargarse con datos diarios. El Ayuntamiento de Rivas, por su parte, creó una red propia de recogida de datos, pero estos datos no están disponibles para su acceso público.

Si analizamos los 4 contaminantes de los, además, se establecen límites en la normativa europea encontramos 3 tipos de valores límites en la normativa.

Valores límite para la protección de la salud humana que deberán cumplirse, a más tardar, el 1 de enero de 2030

Se trata de NO2 y PM10. El límite indica que, en ambos casos, la media anual no podrá superar los 20 μg/m3. Este límite se cumple ya en el caso de las partículas en suspensión, aunque no en el caso del NO2. Este contaminante ha descendido desde los 36,84 μg/m3 en 2015 hasta los 21,64 en 2024 μg/m3.

En el caso de PM10 también se establece un límite diario de 45 μg/m3 que no podrá superarse más de 18 veces al año. Este límite se cumple en Rivas desde 2023. Rivas también cumple los límites diarios y horario de NO2. Los 50 μg/m3 diarios no pueden superarse más de 18 veces al año y Rivas cumple este límite desde hace 3 años. El límite horario se establece en 200 μg/m3, que no puede superarse más de 3 veces al año. Excepto en 2015, cuando se superó 19 veces este límite horario, nunca más en los últimos 9 años ha vuelto a superarse.

Valores objetivo y objetivos a largo plazo para el ozono

En este caso, el límite se establece en un máximo de 18 días al año en los que se puede superar la media octohoraria de 120 μg/m3. Rivas ha superado este límite en los 10 años evaluados. El valor mínimo se dió en 2021, cuando se superó 19 veces. En 2024 este límite se superó 38 veces.

Niveles críticos para la protección de la vegetación y los ecosistemas naturales

El Parlamento Europeo plantea en este caso una media de 30 μg/m3. Al igual que con el NO2, aunque Rivas aún no cumple este criterio, ha descendido desde los 73,7 μg/m3 medios en 2015 hasta los 39 μg/m3 en 2024. El valor mínimo, de 38,9 μg/m3, se obtuvo en 2023.