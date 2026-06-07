La Asamblea General de Covibar aprueba con una amplia mayoría las cuentas del ejercicio 2025

Los cooperativistas también apostaron por la continuidad en el Consejo Rector.

La Cooperativa Covibar ha dado un paso firme hacia la consolidación de su futuro financiero y social. En la mañana del pasado domingo 31 de mayo, se celebró la Asamblea General Ordinaria de Covibar, un encuentro clave en el que los socios y socias se dieron cita para repasar el último año, debatir el rumbo de la cooperativa y tomar decisiones cruciales para el devenir del proyecto.

Respaldo casi unánime a la gestión económica de 2025

El punto principal de la orden del día fue la presentación y posterior votación de los resultados financieros del último año. Tras una exposición de la gestión económica de Covibar en 2025, los asistentes tuvieron la oportunidad de resolver dudas y plantear preguntas directamente a los responsables del área.

Las cuentas anuales fueron aprobadas por una amplia mayoría, logrando un consenso casi unánime. Este rotundo apoyo por parte de la asamblea no solo valida el trabajo administrativo y financiero realizado durante el pasado ejercicio, sino que dota de una gran estabilidad a la cooperativa para afrontar sus próximos retos y proyectos de la cooperativa que están actualmente en marcha.

Continuidad en el Consejo Rector: renovación de cargos

Además del bloque económico, la jornada estuvo marcada por la renovación de los órganos de representación. El proceso electoral interno sirvió para ratificar la confianza en el equipo que lidera la entidad, apostando por la continuidad y la experiencia en la gestión.

Tras las votaciones pertinentes, el Consejo Rector de Covibar mantiene su estructura clave con la reelección de los siguientes miembros: Juan Carlos Iglesias fue elegido como Vicepresidente de la cooperativa y Pedro Herrero, Luis Miguel García, Raúl Alcañiz, Fernando Toribio y José Vicente Espinazo serán vocales.

Esta renovación de cargos asegura una línea de trabajo estable, permitiendo al Consejo Rector seguir desarrollando las políticas de mejora y dinamización que caracterizan a la cooperativa.

Un clima de consenso y compromiso colectivo

La jornada concluyó con el habitual turno de ruegos y preguntas, un espacio abierto donde los socios pudieron expresar sus inquietudes, sugerencias e impresiones sobre el día a día de Covibar.