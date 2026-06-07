Separación Iglesia-Estado en España: El modelo de laicidad de Rivas ante la visita del Papa

Analizamos cómo el Reglamento de Laicidad de Rivas marca el camino hacia la neutralidad de los cargos públicos sin discriminar ninguna religión.

La visita oficial del Papa a España ha recordado la falta de cumplimiento respecto a la aconfesionalidad del Estado. Diversas plataformas laicas y colectivos ciudadanos han alzado la voz para exigir el cumplimiento estricto del artículo 16.3 de la Constitución Española. Se reclaman una separación Iglesia-Estado real y efectiva en todos los niveles de la administración pública. En este escenario de debate nacional, el pionero Reglamento de Laicidad Municipal de Rivas Vaciamadrid se posiciona en el centro de la escena. Desde el momento de su aprobación en 2019 se posicionó como referente normativo de convivencia plural y neutralidad.

La llegada del Papa plasma cómo se esta incumpliendo la Constitución desde la recepción oficial de Felile VI como jefe del Estado hasta la recepción en las Cortes Generales. Además, no se ha hecho público el gasto que las administraciones públicas destinarán a esta visita. Aunque los datos oficiales hablan de 25 millones de euros, este importe no incluye las deducciones fiscales. Tampoco se ha indicado el coste de las cesiones de espacios publicos ni los miles de funcionarios dedicados a estos eventos, según señala eldiario.es.

Un sector de la ciudadanía celebra el encuentro y la población de las ciudades anfitrionas sufren los problemas de movilidad y ruido. Mientras, numerosos colectivos civiles argumentan que las instituciones de una democracia moderna deben mantener una postura estrictamente neutral. Esta neutralidad busca garantizar la pluralidad ideológica de la sociedad.

El mandato constitucional de aconfesionalidad a debate

El marco jurídico español define al Estado como aconfesional en su Carta Magna de 1978. Sin embargo, los colectivos laicos denuncian de forma reiterada que la frontera entre lo público y lo religioso continúa difuminándose en la práctica institucional, especialmente durante eventos de gran envergadura mediática y religiosa. La presencia de autoridades políticas en actos litúrgicos o la financiación pública de este tipo de eventos son los principales puntos de fricción.

La laicidad no consiste en combatir o invisibilizar las creencias religiosas, sino en garantizar que el espacio público sea de todos y que los gobernantes representen a la totalidad de la ciudadanía, no solo a una parte de ella.

Rivas Vaciamadrid: Un reglamento referente en respeto y libertad religiosa

Ante la ausencia de una ley de libertad de conciencia estatal que regule con precisión la agenda de los cargos electos, el Reglamento de Laicidad Municipal de Rivas se ha convertido en el espejo donde mirarse para resolver el conflicto de la representación institucional. Aprobado con el objetivo de promocional “la libertad de conciencia y la diversidad en que ésta se manifiesta”, este marco normativo destaca por un enfoque equilibrado y moderno que desmonta prejuicios.

La normativa de Rivas no persigue ni censura el hecho religioso. Al contrario, establece con total claridad un marco de máximo respeto hacia todas las religiones y convicciones personales, entendiéndolas como una parte legítima y protegida de la esfera privada de la ciudadanía. La clave del éxito de este reglamento radica en separar de manera nítida la libertad individual del ciudadano frente a la responsabilidad del representante público.

Contenido del reglamento

El núcleo central del texto normativo de Rivas incide de forma directa en el comportamiento que deben mantener la institución, así como los cargos públicos.

Esto se traduce en medidas muy concretas:

Independencia de agendas: Los actos religiosos carecen de la consideración de «oficiales» y no forman parte de las programaciones institucionales del Ayuntamiento.

Separación de funciones: Los representantes políticos pueden acudir a los actos religiosos que deseen a título estrictamente individual y privado, pero no bajo su condición de autoridad pública. Esto implica, por ejemplo, que los concejales que asisten a cualquier acto religioso no pueden ocupar un espacio destacado durante el mismo.

Espacio público de todas y todos: Los edificios municipales e instalaciones se configuran como espacios libres de simbología religiosa preferente, protegiendo la universalidad del espacio común.

El reglamento de Rivas demuestra que es perfectamente factible legislar para proteger la laicidad institucional común sin que ello vulnere las libertades fundamentales de los creyentes.

En un contexto social cada vez más diverso y multicultural, la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado se alza no como una herramienta de confrontación, sino como el único suelo firme sobre el cual edificar una convivencia democrática respetuosa, plural y plenamente integradora para el futuro de España.