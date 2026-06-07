España adelanta la campaña contra los incendios por cuarto año consecutivo

El dispositivo estatal se inicia el pasado lunes como complemento a los despliegues autonómicos.

La campaña estatal contra los incendios forestales de 2026 comenzó este lunes, 1 de junio, cuando su inicio habitual suele ser el 15 de ese mes, con lo que se adelantó por cuarto año consecutivo.

El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tomó esa decisión recientemente en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para garantizar la plena operatividad de los medios disponibles antes de la fase de mayor riesgo.

Entonces, Marlaska subrayó “la necesidad de anticipar la Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante un escenario marcado por el incremento de los incendios y su mayor complejidad, en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados”.

La campaña estatal contraincendios forestales suele comenzar el 15 de junio. En 2023 se adelantó por primera vez al 28 de abril ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que España tendría altas temperaturas inusuales en las siguientes semanas. Y en 2024 comenzó el 1 de junio, la misma fecha que en 2025 y 2026.

El dispositivo estatal es complementario a los despliegues de las administraciones autonómicas. Incluye las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la flota de hidroaviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es operada por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio.

Asimismo, el dispositivo cuenta con la Unidad Militar de Emergencias (UME) -del Ministerio de Defensa- y los grupos operativos que Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) organizan en cada incendio concreto.

“TENDENCIA AL ALZA”

La última reunión del Cecod, en la que participaron representantes de todas las administraciones y organismos con competencias en incendios forestales, se celebró durante el primer episodio cálido del año en amplias zonas de España y en plena recta final de mayo.

Entre el 1 de enero y el 15 de mayo de este año se produjeron 127 fuegos frente a los 40 del mismo periodo de 2025. Además, se declararon tres grandes incendios forestales y seis tuvieron consecuencias para la protección civil.

“Estos indicadores confirman una tendencia al alza en el riesgo que podría intensificarse durante los meses de verano”, según el Ministerio del Interior.

Además, la previsión anticipada de subida de las temperaturas, que permiten prever un verano más cálido de lo normal, y el aumento del estrés hídrico han llevado al Cecoda adelantar el inicio de la campaña estatal de incendios forestales a este lunes.

Para el dispositivo estatal, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico incorpora sus Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP), los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), además de 56 medios aéreos (31 helicópteros y 25 aviones e hidroaviones).

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias pondrá a disposición de la campaña estatal cinco batallones de Intervención con 32 módulos de Lucha Contra Incendios Forestales, un Batallón de Transmisiones y un Regimiento de Apoyo e Intervención que contarán con 15 vehículos pesados de intervención, 25 de tamaño medio, 9 ambulancias con soporte vital avanzado, 7 minibuses y 2 máquinas automotrices teleoperadas.

BALANCE DE 2025

El año pasado se caracterizó por un notable aumento tanto en el número de siniestros como en la superficie forestal afectada, con 354.793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en un total de 8.189 incendios contabilizados.

Además, ocho personas murieron, 86 resultaron heridas y más de 42.000 tuvieron que ser evacuadas, al tiempo que hubo daños en infraestructuras y cortes en vías de comunicación.

El episodio más crítico se concentró en el mes de agosto, cuando la simultaneidad de incendios obligó a activar el Plan Estatal en fase de preemergencia y a solicitar apoyo internacional. España recibió ayuda de nueve países, con el despliegue de medios aéreos, personales y recursos terrestres.

“PEORES DATOS”

Greenpeace indicó este lunes que “2026 ya tiene peores datos en incendios que el histórico 2025”, con más de 16.300 hectáreas afectadas, más del doble que el año pasado por estas fechas, y un 72% más fuegos.

“A pesar de las lluvias de este año, el riesgo de propagación de incendios sigue siendo alto. Por ello, hay que extremar la precaución ante cualquier chispa”, apuntó Greenpeace, que consideró “imprescindible” que las comunidades autónomas no retrasen las declaraciones de riesgo para limitar y prohibir actividades que pueden producir incendio

Además, reclamó recuperar grandes campañas de sensibilización sobre prevención, reforzar la comunicación pública sobre las causas reales de los incendios, mejorar la gestión forestal y apoyar al medio rural

“Necesitamos la ambición de campañas como la mítica ‘Todos contra el fuego’ para reducir el número de incendios en el contexto del cambio climático y abandono del medio rural. También en el de la convivencia con el fuego porque el concepto de incendios cero no es real. Un rayo no puede ocasionar el daño de incendios como los de la Sierra de la Culebra 2022 o de Guardo en 2025. Hay que abordar las causas que originan y las que propagan el fuego”, según Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace.