Rivas reserva entradas accesibles en cuatro espectáculos familiares

El Auditorio Pilar Bardem reservará 34 entradas más para los espectáculos navideños.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha informado de que aumentará la oferta de entradas reservadas a personas de movilidad reducida. A las 10 butacas reservadas habitualmente, la concejalía de Cultura y Fiestas incrementará otra 34 butacas, que incluyen a las personas acompañantes.

En la fila 1, accesible para sillas de ruedas, se aumentarán 20 entradas a las 10 ya existentes. Además, se habilitarán 4 entradas en la fila 2 para personas con discapacidad auditivo o visual. Se reservan también 10 entradas en las filas 5 y 6. En los espectáculos no adaptados a necesidades específicas (TEA, personas sordas, etc.), se habilitan butacas estratégicamente ubicadas para facilitar la accesibilidad.

Espectáculos

Los cuatro espectáculos con reserva de entradas son:

Dirección escénica y coreografía: Enrique Cabrera. Elenco artístico: Carolina Arija, Lydia Martínez, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez, Jonatan De Luis Cover ,Eduardo Alves , Actriz Cantata Carla Maró.

Autor: Robert L. Stevenson

Dirección escénica: Jose Carlos García

Elenco artístico: Quim Roca, Erik Varea, Marta Mora, Miquel Rodriguez Y Sofia Colominas.

Hace muchos años, existió un temible pirata que obtuvo el más grande de los tesoros. Hoy solo quedan algunos miembros de su tripulación que buscan desesperadamente alguna pista que los acerque al valioso oro. La isla del tesoro es la historia de estos corsarios y de Jim, un joven que ayuda a su madre a llevar una vieja taberna y que se verá inmerso en una aventura llena de piratas, barcos e islas desiertas…

Sábado 3 enero: Gala Estrellas de la magia

Adrián Carratalá & Katerina: Su magia es creativa y única original, Adrian y Katerina nos proponen una magia sorprendente y divertida como nunca antes has visto. Ganadores de premios Nacionales e Internacionales con sus creaciones originales.

Adrián Vega: Será el maestro de ceremonias, su magia y comedia le han llevado a actuar por todo el mundo en teatros y televisiones. Magia sofisticada y elegante.

Miguel Gavilán: Especialista en Grandes ilusiones, la magia de Miguel es espectacular y muy elegante. Ha trabajado en programas de TV de España y otros países, y ganado premios nacionales e internacionales.

Juan Colás: Recientemente nombrado premio mundial de magia cómica, Juan reinventa el clásico juego de los aros chinos con una propuesta original e innovadora. En su acto los objetos se revelan contra el mago creando momentos memorables.

Tres de las mejores magas actuales fusionan su arte para crear un espectáculo sin precedentes. Por primera vez las televisivas Dania, Inés y Amelie presentan sus mejores ilusiones juntas en el escenario. Efectos de aparición, desaparición, mentalismo, magia de cerca, incluso cambios ultra rápidos de vestuario sucederán ante los ojos del público, que quedará alucinado con su magia. Por arte de magas es un show a 6 manos con 3 de las mejores magas de nuestro tiempo: Dania Díaz, Inés y Amelie.

La programación completa de estas fiestas navidades en Rivas pueden consultarse en este enlace.

Reserva de entradas

Las entradas pueden reservarse enviando un correo a cultural@rivasciudad.es o taquillarivas@rivasciudad.es

hasta siete días antes del espectáculo, indicando el número de entradas totales, acompañantes incluidos.

Las entradas se abonarán el día del espectáculo en la taquilla del auditorio. Si las entradas no se han solicitado con la antelación indicada, se liberarán para su venta y únicamente se mantienen hasta el día del espectáculo las habituales reservadas para movilidad reducida.