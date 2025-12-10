Navidad en Rivas: Conoce la programación

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, la cooperativa Covibar o asociaciones vecinales han organizado actividades para toda la familia.

La Navidad llega a Rivas con una programación repleta de propuestas para todos los gustos y edades. Exposiciones, talleres creativos, cine familiar, actividades al aire libre, conciertos, mercadillos y citas deportivas llenarán la ciudad de vida durante todo diciembre. Un calendario construido de forma colectiva, en el que participan el Ayuntamiento, la cooperativa Covibar y numerosas asociaciones y espacios vecinales, para que cada familia encuentre su plan perfecto estas fiestas.

Este año, Rivas se transforma en un escenario de encuentro, creatividad y espíritu comunitario. Desde los clásicos talleres navideños hasta eventos tan esperados como la visita de Papá Noel, pasando por conciertos especiales o iniciativas solidarias, la ciudad invita a salir a la calle, disfrutar del ambiente y compartir momentos inolvidables. Solo queda abrir la agenda, elegir la actividad… ¡y dejarse llevar por la magia de la Navidad ripense!