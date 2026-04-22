Rivas realoja a una familia de la Cañada Real y derriba dos infraviviendas

El operativo forma parte del pacto regional para regularizar la situación urbanística en la zona

El Ayuntamiento de Rivas ha llevado a cabo este lunes un operativo en la Cañada Real que ha incluido el derribo de dos infraviviendas y el realojo de una familia. Como parte de la operación, también se ha limitado el acceso de los vehículos en el límite sur del sector 4, una zona por la que pasa un gaseoducto de ENAGÁS.

Tanto Policía Local y Guardia Civil como el Ayuntamiento han participado en el operativo. La primera parte de la intervención ha consistido en el realojo de una familia que lo había solicitado. Se trata de una medida contemplada en el Pacto Regional por la Cañada Real. El acuerdo se firmó en 2017 por la Comunidad de Madrid, Coslada y Rivas para dar soluciones a las personas que habitan en el asentamiento.

La vivienda en la que residía la familia, cerca del colegio Mario Benedetti ha sido derribada para evitar la reocupación o la venta ilegal de la parcela. De la misma forma, también se ha desmantelado una segunda construcción abandonada al inicio del sector 5.

Pacto Regional por la Cañada Real

Hace casi 10 años que las fuerzas políticas a nivel nacional y local se pusieron de acuerdo para sacar adelante el Pacto Regional por la Cañada Real. La Comunidad de Madrid, Rivas y Coslada firmaron el acuerdo para regularizar la situación urbanística en la zona y realojar a las familias.

A lo largo de los años, el pacto ha ido evolucionando a base de convenios centrados en los seis sectores que conforman la Cañada Real. Según informa el Ayuntamiento de Rivas, el proceso de realojos se desarrolla priorizando a los más vulnerables. También se tiene en cuenta la antigüedad de las familias en la zona. Los Servicios Sociales de Rivas han dirigido el proceso de reinserción en el caso del realojo de este lunes