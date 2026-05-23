OPINIÓN

Rivas necesita activar su gran oportunidad: una Institución Ferial para todos

Artículo de opinión de Francisco Javier Gil Rodríguez, concejal del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid

En Rivas Vaciamadrid tenemos una de las infraestructuras públicas más singulares de la Comunidad de Madrid: el Auditorio Municipal Miguel Ríos. Un espacio inmenso, versátil, con una ubicación privilegiada y con capacidad para convertirse en un verdadero motor económico, cultural y social. Sin embargo, hoy su potencial está muy lejos de estar aprovechado. Su uso se limita a conciertos puntuales, a las fiestas municipales y a algunas ferias dispersas que, aunque valiosas, no generan el impacto que una ciudad de más de 105.000 habitantes merece.

Esta realidad no es un reproche. Es, sobre todo, una oportunidad. Una oportunidad que otros municipios del entorno sí han sabido aprovechar y que Rivas no puede seguir dejando pasar. Arganda del Rey, con menos población, se ha consolidado como referente económico del Sureste. ¿Por qué no Rivas? ¿Por qué no convertir nuestro auditorio en un espacio vivo los doce meses del año?

La moción que el Grupo Municipal Popular llevó al Pleno del mes de marzo propuso precisamente eso: crear la Institución Ferial “Miguel Ríos”, una estructura estable que permita planificar, coordinar y desarrollar un calendario anual de actividades feriales. No se trataba de construir nada nuevo ni de embarcarse en un proyecto ideológico. Se trataba de activar lo que ya tenemos, de poner en valor un recurso público que pertenece a todos.

La moción lo expresaba con claridad: “Tenemos la infraestructura. Tenemos la población. Tenemos el talento. Solo falta activar el espacio.” Y era difícil no estar de acuerdo, pero los partidos que sustentan el Gobierno, votaron en contra.

Rivas Vaciamadrid cuenta con un tejido empresarial emergente, con miles de jóvenes que buscan espacios de encuentro, con familias que reclaman actividades durante todo el año, con asociaciones que necesitan visibilidad y con emprendedores que necesitan escaparates. La Institución Ferial puede ser ese punto de encuentro que articule todas esas necesidades.

Además, la propuesta no se quedaba en una declaración de intenciones: incluye un abanico amplio de ferias y actividades concretas que podrían celebrarse de forma estable. Desde un mercado navideño que dinamice el invierno hasta un cine de verano que convierta las noches estivales en un punto de encuentro familiar. Un calendario diverso, inclusivo y pensado para todas las edades: ferias de empleo, de ciencia, de bienestar animal, de gastronomía, de tecnología, de artes escénicas, de participación ciudadana, de envejecimiento activo, de deporte, de cultura urbana… Actividades que no solo dinamizarían la vida local, sino que atraerían visitantes, generarían empleo directo e indirecto y reforzarían el comercio y la industria ripense.

Quienes conocen el auditorio saben que su potencial es enorme. Lo que falta es voluntad de convertirlo en un espacio útil los 365 días del año. Y eso es lo que nuestra moción proponía: estudiar la viabilidad, iniciar los trámites y abrir la puerta a un proyecto que sitúe a Rivas donde merece estar.

Es comprensible que surjan dudas. Toda propuesta ambiciosa las genera. Pero también es cierto que una infraestructura infrautilizada tiene un coste mayor que cualquier inversión razonable: el coste de la oportunidad perdida. Y ese coste lo paga la ciudad entera.

Con nuestra iniciativa no pedimos un cheque en blanco. No pedimos un gasto inmediato. No pedimos compromisos cerrados. Pedimos algo más sensato: pensar en Rivas Vaciamadrid antes que en las diferencias políticas. Pedimos estudiar, planificar y decidir con visión de ciudad.

Esta institución sería de los ripenses. De todos. Sería un espacio para la infancia y para los mayores; para el comercio y para la cultura; para el deporte y para la ciencia; para quienes llevan toda la vida aquí y para quienes acaban de llegar.

Rivas es una ciudad con identidad, con energía y con ambición. Y esta propuesta quiere estar a la altura de esa ambición. El Gobierno municipal debe escuchar al Partido Popular porque cuando se trata de mejorar nuestra ciudad, debemos ser capaces de estar juntos. Si esta institución ferial se pone en marcha, va a ganar Rivas. Vamos a ganar todos.