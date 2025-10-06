Rivas invertirá 576.000 euros en rehabilitar la Casa de la Música, espacio clave para las bandas locales

El Ayuntamiento también incrementó en un 12,4% las subvenciones deportivas

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid destinará 576.000 euros a la rehabilitación de la Casa de la Música, un espacio referente para bandas y grupos locales. El proyecto contempla nuevas salas de ensayo, mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, y refuerza el compromiso municipal con la cultura local.

Rehabilitación de la Casa de la Música

Rivas Vaciamadrid ha aprobado la redacción del proyecto de rehabilitación de la Casa de la Música, un equipamiento cultural abierto desde el año 2000 y muy ligado a la escena musical del municipio. Tras más de dos décadas de uso, el edificio principal y su módulo anexo necesitaban una actualización que permita ampliar su vida útil y mejorar su sostenibilidad.

Nuevas salas y mayor eficiencia en la Casa de la Música

El plan prevé la creación de nuevas salas de ensayo insonorizadas, la mejora de la envolvente térmica y la renovación de los sistemas de climatización de frío y calor. También se reformará el patio central para ampliar los espacios de uso y se instalará alumbrado con tecnología LED.

Además, se adecuarán los aseos y se generarán itinerarios accesibles tanto en el interior como en el exterior del edificio. “Se renovará el alumbrado con tecnología LED y se trabajará en la mejora de la accesibilidad al edificio”, adelantó el Ejecutivo local.

Casa de la Música: un espacio gestionado por las asociaciones

La Casa de la Música fue creada para ofrecer un lugar de ensayo a la juventud ripense interesada en la música. Desde hace más de dos décadas, el espacio está autogestionado por las entidades que lo utilizan: Rivas Ruido, Clave de Sol y +Volumen.

Estas asociaciones participarán en el diseño final del proyecto, junto a otros colectivos y personas vinculadas al ámbito musical local. La intervención consolidará la Casa de la Música como un referente cultural en el parque Rosendo Mercado, un entorno emblemático para la cultura rock del municipio.

Rivas aumenta un 12,4% las subvenciones deportivas para 2025

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también las bases de la convocatoria de subvenciones deportivas de 2025, que contarán con un presupuesto total de 281.000 euros, un 12,4% más que en 2024. Estas ayudas buscan fomentar la práctica deportiva como herramienta de bienestar y cohesión social.

Cuatro líneas de ayudas al deporte local

Las subvenciones se estructuran en cuatro modalidades:

Clubes federados: 160.000 euros.

160.000 euros. Clubes con escuelas deportivas: 45.000 euros.

45.000 euros. Deportistas individuales: 11.000 euros.

11.000 euros. Clubes con equipos en competiciones nacionales o internacionales: 65.000 euros.

En total, más de un centenar de entidades y deportistas locales podrán beneficiarse de esta convocatoria, que refuerza el apoyo municipal al deporte base y competitivo.

Compromiso con la cultura y el deporte

La doble apuesta del Ayuntamiento de Rivas —por la rehabilitación cultural y la promoción deportiva— subraya su compromiso con una ciudad activa, creativa y sostenible. La modernización de la Casa de la Música y el aumento de las subvenciones deportivas representan dos líneas estratégicas para fortalecer la vida asociativa del municipio.