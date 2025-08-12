Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡COLABORA!
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda
¡AHORA EN LA TV!
Buscar
Facebook Instagram Twitter Whatsapp Telegram Youtube
Logo Zarabanda
Buscar

LA WEB

SECCIONES

CONTACTO

ZARABANDA Ediciones-Publicidad S.L

  • Plaza Valle del Nalón 9, Local 1 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
  • +34 682 26 24 06
  • editorial@zarabanda.info
Facebook Instagram Twitter Youtube
Logo Zarabanda

25 Aniversario de Rivas Ruido

Un edificio de una sola planta con tejado rojo y un cartel amarillo en el que se lee Casa de la Música; enfrente, una pared pintada con grafitis que evoca uno de los cuatro sitios donde hacer (y escuchar) música, además de una zona vallada con árboles a la derecha.

No te pierdas este evento musical que durará nueve horas y contará con históricos grupos locales a la vuelta del verano.

El 20 de septiembre, Rivas Ruido celebra su 25 aniversario en la Casa de la Música de Rivas. El festival, que tendrá una duración de nueve horas, contará con la participación de grupos históricos de la escena local, todos ellos vinculados a la asociación.

El evento se centra en la comunidad, creando un espacio para que vecinos, emprendedores y negocios locales . El objetivo es fomentar la interacción y la diversión entre los asistentes.

La filosofía del festival es crear comunidad, y que los vecinos, negocios y emprendedores locales tengan un espacio para darse a conocer o para vender sus productos, y participen en una fiesta organizada para crear vínculos y divertirse.

Además de la música en directo, habrá una zona gastronómica con barra de comida y bebida, tartas de queso, helados y opciones veganas. Contará también con diversas actividades para niños, como talleres de rock y robótica, atracciones hinchables, una búsqueda del tesoro y pintacaras. También se instalará un mercado con puestos de arte, artesanía, libros, coleccionismo y mercadillo.

A lo largo del día se realizarán sorteos con premios variados: instrumentos musicales, pases de karting, sesiones de fotografía, tatuajes, vales de 50 € para comercios de Rivas, packs de tartas de queso y más. Para participar, es necesario descargar una entrada gratuita en la página web del festival. La entrada no se requiere para acceder al recinto, sino únicamente para optar a los premios.

Para obtener más información y descargar la entrada, visita rivasruido.com o las redes sociales de la asociación (@rivasruido).

¡Difunde la noticia!
Banner Ayto Premios Empresas
campaña emv 83 viviendas

Contenido relacionado