25 Aniversario de Rivas Ruido

No te pierdas este evento musical que durará nueve horas y contará con históricos grupos locales a la vuelta del verano.

El 20 de septiembre, Rivas Ruido celebra su 25 aniversario en la Casa de la Música de Rivas. El festival, que tendrá una duración de nueve horas, contará con la participación de grupos históricos de la escena local, todos ellos vinculados a la asociación.

El evento se centra en la comunidad, creando un espacio para que vecinos, emprendedores y negocios locales . El objetivo es fomentar la interacción y la diversión entre los asistentes.

La filosofía del festival es crear comunidad, y que los vecinos, negocios y emprendedores locales tengan un espacio para darse a conocer o para vender sus productos, y participen en una fiesta organizada para crear vínculos y divertirse.

Además de la música en directo, habrá una zona gastronómica con barra de comida y bebida, tartas de queso, helados y opciones veganas. Contará también con diversas actividades para niños, como talleres de rock y robótica, atracciones hinchables, una búsqueda del tesoro y pintacaras. También se instalará un mercado con puestos de arte, artesanía, libros, coleccionismo y mercadillo.

A lo largo del día se realizarán sorteos con premios variados: instrumentos musicales, pases de karting, sesiones de fotografía, tatuajes, vales de 50 € para comercios de Rivas, packs de tartas de queso y más. Para participar, es necesario descargar una entrada gratuita en la página web del festival. La entrada no se requiere para acceder al recinto, sino únicamente para optar a los premios.

Para obtener más información y descargar la entrada, visita rivasruido.com o las redes sociales de la asociación (@rivasruido).