Superhermanas de verdad: Valores, diversidad y complicidad en la nueva historia de Pilar Jorge Martín

Una cita con la literatura infantil en el Centro Social Covibar

La literatura infantil es mucho más que entretenimiento; es un espejo donde los más pequeños aprenden a mirar el mundo y a gestionarlo. Bajo esta premisa, el próximo miércoles 10 de junio a las 18:00 horas, el Centro Social de Covibar se convertirá en el escenario perfecto para la presentación de Teresa y Candela. ¿Superhermanas?, la nueva y esperada obra de la escritora y educadora Pilar Jorge Martín.

Este evento promete ser una cita imprescindible para familias, educadores y amantes de las historias con alma que buscan transformar la sociedad desde la infancia.

Una historia de complicidad, diversidad y crecimiento real

¿Qué significa realmente ser «superhermanas»? Lejos de los tópicos de los superhéroes de ficción, el libro aborda las relaciones fraternales desde la honestidad y la vida misma. Las protagonistas de esta historia invitan a los lectores a una reflexión cercana sobre las relaciones entre hermanas, explorando la importancia de:

Comprenderse y aceptarse: Reconocer que la diversidad empieza en el propio hogar.

Reconocer que la diversidad empieza en el propio hogar. Crecer juntas: Aprender a resolver los conflictos cotidianos desde el respeto mutuo.

Aprender a resolver los conflictos cotidianos desde el respeto mutuo. Fomentar la empatía: Visibilizar las realidades familiares actuales con total naturalidad.

“La literatura infantil, cuando nace del compromiso y la honestidad, se convierte en una verdadera oportunidad para cambiar el mundo”.

Pilar Jorge Martín: Literatura que educa y transforma

Detrás de este emotivo relato se encuentra Pilar Jorge Martín, una autora que ha hecho de las aulas y las letras su mejor altavoz. Profesora de Educación Infantil y Primaria, divulgadora y redactora en el diario digital Vaguada.es, Pilar entiende cada cuento como una herramienta clave para el acompañamiento emocional de los niños y niñas.

Su trayectoria destaca por una mirada inclusiva que huye de los discursos rígidos. Al contrario, la autora utiliza la cotidianidad para normalizar la inclusión y la convivencia. Además, su labor no se queda en el papel; Pilar es conocida por sus dinámicos talleres y sesiones de cuentacuentos en colegios, librerías y bibliotecas, donde fomenta el amor por la lectura a través de la participación activa y el juego.