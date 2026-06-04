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Superhermanas de verdad: Valores, diversidad y complicidad en la nueva historia de Pilar Jorge Martín

nuevo libro en covibar

Una cita con la literatura infantil en el Centro Social Covibar

La literatura infantil es mucho más que entretenimiento; es un espejo donde los más pequeños aprenden a mirar el mundo y a gestionarlo. Bajo esta premisa, el próximo miércoles 10 de junio a las 18:00 horas, el Centro Social de Covibar se convertirá en el escenario perfecto para la presentación de Teresa y Candela. ¿Superhermanas?, la nueva y esperada obra de la escritora y educadora Pilar Jorge Martín.

Este evento promete ser una cita imprescindible para familias, educadores y amantes de las historias con alma que buscan transformar la sociedad desde la infancia.

Una historia de complicidad, diversidad y crecimiento real

¿Qué significa realmente ser «superhermanas»? Lejos de los tópicos de los superhéroes de ficción, el libro aborda las relaciones fraternales desde la honestidad y la vida misma. Las protagonistas de esta historia invitan a los lectores a una reflexión cercana sobre las relaciones entre hermanas, explorando la importancia de:

  • Comprenderse y aceptarse: Reconocer que la diversidad empieza en el propio hogar.
  • Crecer juntas: Aprender a resolver los conflictos cotidianos desde el respeto mutuo.
  • Fomentar la empatía: Visibilizar las realidades familiares actuales con total naturalidad.

“La literatura infantil, cuando nace del compromiso y la honestidad, se convierte en una verdadera oportunidad para cambiar el mundo”.

Pilar Jorge Martín: Literatura que educa y transforma

Detrás de este emotivo relato se encuentra Pilar Jorge Martín, una autora que ha hecho de las aulas y las letras su mejor altavoz. Profesora de Educación Infantil y Primaria, divulgadora y redactora en el diario digital Vaguada.es, Pilar entiende cada cuento como una herramienta clave para el acompañamiento emocional de los niños y niñas.

Su trayectoria destaca por una mirada inclusiva que huye de los discursos rígidos. Al contrario, la autora utiliza la cotidianidad para normalizar la inclusión y la convivencia. Además, su labor no se queda en el papel; Pilar es conocida por sus dinámicos talleres y sesiones de cuentacuentos en colegios, librerías y bibliotecas, donde fomenta el amor por la lectura a través de la participación activa y el juego.

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