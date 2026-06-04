Actividades deportivas de verano en las piscinas de Covibar: ¡Mantente activo este verano!

Plazo de inscripción abierto desde el pasado 1 de junio

Con la llegada del calor y las vacaciones, es muy tentador dejar a un lado la rutina de ejercicio y rendirse a la tumbona. Sin embargo, los meses estivales son el momento perfecto para cuidar de nuestro cuerpo en un entorno diferente. Por eso, desde el 1 de junio, ya está abierto el plazo de inscripción para las actividades deportivas de verano en las piscinas de Covibar.

Si buscas una forma de combinar el ocio veraniego con el bienestar físico, esta es la oportunidad ideal para entrenar al aire libre, combatir las altas temperaturas y disfrutar de un ambiente inmejorable.

Una oferta deportiva para todos los gustos y edades

La programación de este año está diseñada para que nadie se quede fuera, combinando disciplinas de alta intensidad, actividades de relajación y cursos específicos para los más pequeños de la casa.

Estas son las actividades a las que puedes apuntarte hoy mismo:

Aquagym: La opción estrella del verano. Si buscas un ejercicio completo, dinámico y muy divertido, el agua es tu mejor aliada. Lo mejor de esta disciplina es que el agua reduce la gravedad, ofreciendo una resistencia ideal para tonificar los músculos sin sufrir impacto en las articulaciones .

La opción estrella del verano. Si buscas un ejercicio completo, dinámico y muy divertido, el agua es tu mejor aliada. Lo mejor de esta disciplina es que el agua reduce la gravedad, ofreciendo una resistencia ideal para tonificar los músculos . Yoga: El verano también es tiempo de desconexión mental. Las sesiones de yoga junto a la piscina te permitirán estirar el cuerpo, trabajar la respiración, liberar el estrés acumulado del año y recargar energía en un entorno fresco y agradable.

El verano también es tiempo de desconexión mental. Las sesiones de yoga junto a la piscina te permitirán estirar el cuerpo, trabajar la respiración, liberar el estrés acumulado del año y recargar energía en un entorno fresco y agradable. Training Fit: Para quienes buscan un reto mayor. Se trata de entrenamientos muy dinámicos enfocados en mejorar la fuerza, la resistencia cardiovascular y la condición física general de una manera amena.

Para quienes buscan un reto mayor. Se trata de entrenamientos muy dinámicos enfocados en mejorar la fuerza, la resistencia cardiovascular y la condición física general de una manera amena. Natación Infantil: Los niños son los reyes de la piscina en verano. Con estos cursos, los más pequeños no solo se lo pasarán en grande de forma segura, sino que aprenderán a nadar desde cero o perfeccionarán su técnica con instructores cualificados.

Horarios flexibles que se adaptan a tu ritmo

Todos saben que el verano altera nuestros horarios habituales entre el trabajo, la conciliación familiar y los planes de ocio. Para que el tiempo no sea una excusa, las piscinas de Covibar disponen de horarios tanto de mañana como de tarde. De este modo, podrás diseñar tu rutina estival como mejor te convenga, ya sea activándote a primera hora del día o relajándote al salir del trabajo.

¿Cómo inscribirse y solicitar información?

Las plazas son limitadas, por lo que te recomendamos que no lo dejes para el último momento. El proceso de inscripción es muy sencillo:

Lugar de inscripción: Acude presencialmente al Gimnasio Covibar , ubicado en la planta sótano del Centro Cívico Comercial.

Acude presencialmente al , ubicado en la planta sótano del Centro Cívico Comercial. Teléfono de información: Si tienes dudas sobre los precios, los horarios disponibles o los niveles de las actividades, puedes llamar directamente al número 91 666 90 83.