Los ciberdelitos bajan en Rivas en la misma proporción que aumenta la criminalidad ordinaria

El primer trimestre de 2026 mantiene a Rivas con la mayor tasa de ciberdelitos por habitante de la Comunidad de Madrid.

Las estafas informáticas han descendido en Rivas un 8,6% durante el primer trimestre de 2026 respecto al primer trimestre del año anterior. Rivas es la ciudad madrileña de más de 20.000 habitantes en la que más han descendido este tipo de delitos, tras Leganés. El resto de ciberdelitos han descendido un 20%. A pesar de estos descensos, Rivas se encuentra a la cabeza entre los municipios madrileños. En concreto, se produjeron 3,35 estafas informáticas cada mil habitantes. La media autonómica está en 2,51.

El descenso total de los ciberdelitos supone un 8,6%. Se trata un descenso ligeramente mayor a la subida que ha sufrido la criminalidad ordinaria, con un 8,2%. Y es que, durante el primer trimestre, se produjeron 4,21 hurtos cada mil habitantes, con un incremento interanual también del 8,2%. Aunque los hurtos han descendido un 2,7% en el conjunto de la Comunidad de Madrid, en 7 municipios se ha visto una subida mayor que la de nuestro municipio: Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Getafe, Coslada, Fuenlabrada y Móstoles. Rivas es la tercera ciudad, tras Madrid y San Sebastián de los Reyes con mayor proporción de este tipo de delitos.

Durante el primer trimestre de 2026, los delitos sexuales han descendido un 20%. Rivas es el municipio madrileño con menor tasa de delitos sexuales cada mil habitantes.

Descenso de robos en domicilios, aumento en establecimientos y otras instalaciones

Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han descendido un 26,9%, aunque la ciudad se mantiene a la cabeza con 0,77 robos con fuerza cada mil habitantes. Al ver el detalle de estos delitos, se observa que los robos en domicilios han descendido un 39,5%. A su vez, los robos con fuerza en establecimientos y otras instalaciones (descontando los cometidos en domicilios) han aumentado un 22% dado que se produjeron 27 robos respecto a los 22 del primer trimestre de 2025.

Tras la publicación de estos datos por parte del Ministerio del Interior, el Ejecutivo local ha recordado que ya hay medidas especiales puestas en marcha para mejorar la seguridad ciudadana, como el aumento progresivo de efectivos de Policía Local y Guardia Civil. También han reivindicado el aumento de la presencia policial mediante patrullas a pie en zonas comerciales y espacios de mayor afluencia y la intensificación de la coordinación con la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Junto a la campaña «Comercios Seguros» se ha puesto en marcha una línea de ayudas al comercio local y hostelería. Otra de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento ha sido la creación del servicio municipal de acompañamiento judicial a víctimas de robos y hurtos, que ha permitido que el Ayuntamiento se persone en varios juicios reclamando medidas como las órdenes de alejamiento.

“Estas actuaciones reflejan una estrategia que combina prevención, presencia policial, coordinación institucional y respuesta judicial frente a la reincidencia”, destaca el gobierno local.

Respecto al aumento en delitos de lesiones y riña tumultuaria, pasando de 6 a 14 delitos, o las sustracciones de vehículos, de 11 a 21 de variación trimestral, el Ayuntamiento de Rivas ha señalado que “ya están siendo objeto de planes específicos”.