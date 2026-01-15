Rivas 2030: Conoce los proyectos de la Agenda Urbana para 2026

Refugios bioclimáticos o smart city se encuentran entre los proyectos previstos para este año.

La Agenda Urbana de Rivas, denominada Rivas 2030, lleva año y medio en vigor. La Agenda Urbana se compone de 40 proyectos diferentes, con una planificación en el tiempo diferente. Los primeros que irán finalizándose, según la planificación inicial, se materializarán a lo largo de 2026. En otros casos, la ejecución se alargará hasta 2030.

10 proyectos para 2026

De los 40 proyectos que componen la Agenda Urbana de Rivas, 10 se encuentran planificados para este año que comienza.

El primero de ellos consiste en el plan de gestión de proyectos estratégicos y gobernanza. Se trata de un trabajo transversal que busca que el ayuntamiento cuente con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la propia Agenda Urbana ripense. En concreto, la Agenda Urbana prevé la realización, desde 2024 hasta 2026, de las siguientes acciones:

Consolidación de un equipo multidisciplinar en materia de financiación y recursos de la Unión Europea, estableciéndose una relevante organización municipal orientada al óptimo acceso, gestión, ejecución y justificación de fondos europeos de manera alineada con los estándares existentes.

Capacidad estratégica para alinear proyectos con oportunidades de financiación; organización del trabajo para el diseño y ejecución de los proyectos; y en el manejo técnico del procedimiento, especialmente, de los tiempos.

Generación de un plan propio de diseño, control y seguimiento de financiación.

Formación técnica y continua en gestión de proyectos y fondos europeos para todo el equipo municipal, que fomente la cultura transversal de trabajo entre todas las áreas municipales.

Formación específica a la ciudadanía sobre los elementos básicos de gobernanza corresponsable, participación, Agenda Urbana y financiación Europea.

5 dimensiones

Más allá de este plan, que es transversal al conjunto de los proyectos, los otros 9 proyectos planificados para 2026 se ubican en 5 de las 8 dimensiones del proyecto.

3 de los proyectos se enmarcan en la dimensión Ciudad sostenible: el acceso a la M-50, logística sostenible y los refugios bioclimáticos y culturarales. Este último proyecto se enmarca también en la dimensión Ciudad deportiva y saludable. El proyecto Smart city se encuentra, precisamente, en Ciudad inteligente y el proyecto relacionado con la Estrategia transversal de género en Ciudad feminista. En la dimensión de Ciudad cohesionada, inclusiva, diversa y solidaria se encuentran los 4 proyectos restantes: Ciudad feminista y diversa, Vivienda colaborativa, Rehabilitación del Parque de Vivienda y el Plan Covibar.

Smart city: referente autonómico

El proyecto Smart City, también previsto para 2026, busca que Rivas sea una referencia en materia de digitalización en la Comunidad de Madrid. Para ello, se busca mejorar la seguridad digital mediante la prevención, monitorización, vigilancia y respuesta a ciberataques. Además, se actualizará la gestión de expedientes de la administración pública. También supone el aumento de la red wifi municipal, WIFI4EU, en paradas de autobuses, vía pública y edificios municipales. Por último, se realizarán campañas de sensibilización, capacitación y formación para aumentar la participación ciudadana. Para este fin se contempla la creación de una plataforma digital que centralice la prestación de servicios municipales y cree un espacio de co-gobernanza.

Equidad verde

La equidad verde, explica la Agenda Urbana, “pretende asegurar que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico, raza o ubicación geográfica, tengan igual acceso a espacios verdes, aire limpio, agua potable y otras ventajas ambientales, así como una protección equitativa contra riesgos ambientales y desastres climáticos”.

Para alcanzar este objetivo en Rivas se plantean dos actuaciones:

Creación de Refugios Climáticos y Culturales. Generación de esta tipología de espacios en áreas municipales susceptibles a ello. Estos espacios ofrecerán unas condiciones ambientales favorables para protegerse de olas de calor, lluvias, etc. Además, algunos refugios ofrecerán actividad cultural de pequeño formato. Su objetivo principal será proteger a las personas de las condiciones adversas y podrán ser espacios abiertos o cerrados que apliquen Soluciones Basadas en la Naturaleza.

Actualización del Mapa de Refugios Climáticos y Sombras. El municipio dispone de un incipiente mapa de esta tipología de refugios que se deberá actualizar periódicamente.

Mejorar la conectividad de la ciudad

El proyecto Logística sostenible tiene como objetivo desarrollar un plan que mejore la eficacia y sostenibilidad de la distribución, abarcando el e-commerce, suministro industrial y la entrega de última milla.

Este proyecto, en palabras del plan de acción, “requerirá de la participación activa de los actores económicos de la ciudad”. Entre las medidas a poner en marcha en 2026 se encuentran:

Software de Gestión de Rutas: Implementar sistemas avanzados de gestión de rutas que utilicen algoritmos para optimizar las rutas de entrega, reduciendo distancias y tiempos de viaje. Consolidación de entregas: Agrupar entregas en una misma área para reducir el número de viajes necesarios.

Micro-hubs Urbanos: Establecer pequeños centros logísticos en áreas urbanas estratégicas para facilitar la entrega de última milla.

Almacenes flexibles: Utilizar soluciones de almacenamiento flexibles y temporales para gestionar picos de demanda.

Plataformas de Gestión Logística: Implementar plataformas integradas que permitan la monitorización en tiempo real de los envíos y la gestión eficiente de la cadena de suministro.

Mejora en la dotación de transporte público (autobús y bicicleta pública) al polígono.

Promoción de sistemas de carsharing y carpooling.

Programa de fomento de la sostenibilidad basados en gamificación que incluyan incentivos para empresas y personas participantes.

Sistemas inteligentes de gestión del aparcamiento, carga/descarga y otros usos de ocupación del espacio viario.

Diversidad LGTBI

Ciudad feminista y diversa es una iniciativa del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que tiene como objetivo principal guiar y asesorar todas las acciones municipales en pro de la inclusión y atención a la población LGTBi. Entre las políticas municipales en esta línea destacan:

Se conformará un grupo motor que dé lugar a la creación de un observatorio LGTBI que funcione como el eje central de coordinación para todas las iniciativas relacionadas con la población LGTBI, garantizando que las políticas públicas locales sean inclusivas y respetuosas con la diversidad.

Además, se establecerán desde el observatorio las actividades de sensibilización y campañas destinadas a la ciudadanía.

Colaboración y relación directa con el observatorio madrileño de incidentes relacionados con la LGTBIfobia.

Convenios con entidades municipales o de intervención directa con y para el colectivo LGTBI.

Campañas de sensibilización en coordinación con concejalías de las áreas de ciudadanía: comercios orgullosos, mapalgtbifobia, equipo de igualdad, impulso de planes de igualdad lgtbi en el ámbito laboral y proyectos de empleabilidad para población LGTBI y sensibilización en IES.

Otro proyecto relacionado, previsto para 2026 también, es la Estrategia Transversal de Género. Se trata de una estrategia que busca influir en la gestión del conjunto de la administración local. Con este fin, el pleno aprobó en septiembre de 2022 la Ordenanza de Transversalidad del Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Gestión Municipal del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, aunque no se encuentra disponible actualmente en la web municipal.

Acceso a la M-50

La Agenda Urbana, en el momento de su aprobación, preveía que el acceso completo a la M-50 estuviera finalizado en 2026. Previsiblemente, no se llegará en plazo a este hito de la planificación, al no tenerse aún la financiación de la segunda fase de la M-50. Sí que podría estar la primera fase de este enlace, cuya contratación se ha firmado este mes de enero para un plazo de 10 meses. Una ejecución parcial de la primera fase se abrió al tráfico en mayo de 2025.

Los 3 proyectos restantes (Vivienda colaborativa, Rehabilitación del Parque de Vivienda y el Plan Covibar. relacionados con la vivienda en Rivas) se enmarcan dentro de los proyectos de vivienda que recoge la Agenda Urbana de Rivas. Para la realización de estos proyectos, tiene un papel relevante la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).

Resultados esperados

Nombre del Proyecto Resultados esperados Plan de gestión de proyectos estratégicos y gobernanza

-Aumento cuantitativo y cualitativo de la participación ciudadana.

− Forjar una estructura de gobernanza de la Agenda Urbana de Rivas Vaciamadrid efectiva y duradera en el tiempo.

− Fortalecimiento de la gobernanza local, coordinación entre los diferentes niveles de gobernanza.

− Incremento de la participación a lo largo de la ejecución de la Agenda Urbana de Rivas Vaciamadrid.

− Establecimiento de buenas prácticas de transparencia de la administración local. Refuerzo de la cualificación del personal en la entidad local.

− Dotar de recursos humanos y financieros a la administración local para la ejecución, seguimiento y evaluación de Agenda Urbana y otros proyectos llevados a cabo, presentes y futuros con financiación de la UE.

− Incidir en la capacitación de la administración local sobre gestión y solicitud de subvenciones europeas.

− Promover la capacitación de la ciudadanía sobre Agenda urbana y participación en la gobernanza.

− Aumento de cualificación de los medios humanos del Ayuntamiento.

− Reforzar los conocimientos de las personas empleadas públicas para afrontar mejor los retos venideros.

− Conseguir una administración ágil y capacitada para resolver de manera eficiente los problemas.

− Mejora de la financiación disponible del Ayuntamiento para la ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos.

− Aumentar la capacitación del Ayuntamiento sobre la gestión y solicitud de subvenciones europeas Acceso a la M-50 − Tránsito más fluido.

− Menor tiempo de desplazamiento.

− Incremento en la accesibilidad. Equidad verde: Refugios bioclimáticos y culturales − Mejora de la cohesión social del municipio de Rivas Vaciamadrid.

− Protección a colectivos vulnerables durante fenómenos meteorológicos extremos.

− Adaptación de la morfología urbana de Rivas Vaciamadrid a los efectos del cambio climático.

− Fomento de la diversidad biológica y mejora de la calidad del aire. Logística sostenible

− Reducción de emisiones.

− Reducción de la congestión de tráfico

− Aumento de la competitividad empresarial

− Aumento del grado de satisfacción de personas consumidoras de servicios y comercio Smart city − Mejora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento y mayor uso y alcance ciudadano.

− Incremento de la seguridad digital y capacitación tecnológica de los empleados de la administración local.

− Aumento de puntos de acceso a internet en edificios municipales y la vía pública, reduciendo la brecha digital.

− Mejora en la calidad de vida de la ciudadanía (transporte, movilidad, gestión de residuos, seguridad) y en la eficiencia en la gestión de recursos y servicios urbanos.

− Fomento de la participación ciudadana, aumentando la transparencia, la confianza ciudadana y la innovación en el sistema de gobernanza. Ciudad feminista y diversa − Implementación efectiva de políticas y ordenanzas inclusivas que promuevan la igualdad y el respeto hacia la población LGTBI.

− Mayor conciencia y formación del personal municipal sobre cuestiones LGTBI, resultando en un entorno laboral más inclusivo y respetuoso.

− Fortalecimiento de la colaboración entre la Unidad Transversal LGTBI y otros grupos y comisiones municipales, asegurando una integración holística de la perspectiva de género y diversidad.

− Evaluación continúa de las políticas y programas implementados, permitiendo ajustes y mejoras basadas en datos y evidencias.

− Mejora en la calidad de vida y bienestar de la población LGTBI en Rivas Vaciamadrid, gracias a una atención más inclusiva y respetuosa de sus necesidades y derechos. Vivienda colaborativa − Incremento en la disponibilidad de viviendas asequibles y colaborativas.

− Mejora de la cohesión social y del envejecimiento activo en la comunidad.

− Rehabilitación y reutilización sostenible de parcelas dotacionales en vacíos urbanos. Rehabilitación del parque de vivienda − Incremento del parque de viviendas energéticamente eficientes en Rivas Vaciamadrid.

− Disminución del consumo energético y reducción de las emisiones de CO2 en el municipio.

− Creación de nuevos empleos y dinamización económica del sector de la construcción y rehabilitación sostenible. Plan Covibar − Incremento de la calidad de vida de las personas residentes de Covibar.

− Reducción de los costos de energía y agua para la población.

− Incremento del valor de las viviendas y atractivo del barrio para nuevos residentes. Estrategia transversal de género – Mayor concienciación y cambio en las actitudes y comportamientos de los equipos profesionales del ayuntamiento hacia la igualdad de género.

– Mayor capacidad de incidencia de las actuaciones municipales en la lucha contra las desigualdades de género.

– Mayor comprensión y sensibilización sobre la igualdad de género entre la población general.