Las principales ciudades españolas superaron en 2024 el nuevo límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno

Según denuncia Ecologistas en Acción.

La organización Ecologistas en Acción denunció este martes que las principales ciudades españolas superaron en 2024 el nuevo límite anual establecido por la Unión Europea (UE) para la contaminación por el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido al aire urbano principalmente por el tráfico motorizado que accede y circula por las calles.

Basándose en los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de una quincena de ciudades medias y grandes, que suman 11 millones de habitantes (una cuarta parte de la población española), la entidad comprobó que esos lugares superaron dicho limite y, por ello, demandó a los ayuntamientos y comunidades autónomas la implantación de zonas de bajas emisiones “eficaces” en todas las ciudades.

Aunque en los últimos años se redujo progresivamente la presencia de este contaminante en el aire que respiramos, sobre todo por efecto de la renovación paulatina del parque de automóviles y del mayor peso de los de gasolina sobre los diésel, las 15 ciudades analizadas, entre las que están Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid o A Coruña, “deben hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo estándar legal”, dijeron desde la organización.

La contaminación por dióxido de nitrógeno en cifras

Los niveles más elevados de este contaminante se registraron durante 2024 en las estaciones Eixample de Barcelona, Plaza Elíptica de Madrid, Granada Norte, Olivereta de València, Avenida Juan XXIII de Málaga y San Basilio de Murcia, con una concentración media anual igual o superior a 30 microgramos por metro cúbico de aire (μg/m3), frente a los 20 μg/m3 que deberían alcanzarse antes del 1 de enero de 2030 y los 10 μg/m3 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad española cumplió en 2024 el obsoleto valor límite anual vigente, establecido en 40 μg/m3.

Pero las restantes ciudades analizadas también sobrepasaron durante el año pasado el nuevo límite legal, destacando las estaciones Felisa Munárriz en Pamplona (28), María Díaz de Haro en Bilbao (26), Torneo en Sevilla (24), Plaza de Pontevedra en A Coruña (24) y El Picarral en Zaragoza (23). Las ciudades más pequeñas son las que en general tuvieron concentraciones de NO2 más bajas: 22 en Oviedo (Palacio de Deportes) y Palma (Foners), y 21 en Córdoba (Avenida Al-Nasir) y Valladolid (Arco de Ladrillo).

Las estaciones de medición presentan muchas deficiencias

Ecologistas en Acción considera que las elevadas diferencias entre las estaciones de medición de ciudades con poblaciones similares como València, Sevilla o Zaragoza entre las más grandes y Granada, Palma o Valladolid entre las intermedias obedece a la “deficiente” ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico, que no se emplazan en los “puntos críticos” de contaminación, según establece la nueva normativa.

Esto conlleva que las mediciones de las ciudades con niveles de NO2 más bajos o de otras ciudades medias como Alicante, Las Palmas de Gran Canaria o Vigo, que ni siquiera disponen de estaciones orientadas al tráfico, no resulten representativas de la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes, según acreditaron también las campañas de medición de la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) realizadas en los últimos años por Ecologistas en Acción.

Por tanto, la organización ambiental reclamó que se revise la ubicación de las estaciones oficiales de control de la calidad del aire de las ciudades españolas, para adaptarlas a los nuevos criterios legales de localización y pidió nuevas políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en las áreas urbanas.

¿Y en Rivas cómo está la contaminación por dióxido de nitrógeno?

En el caso de Rivas, no se han incumplido los valores límites vigentes en la normativa actual respecto al dióxido de nitrógeno (NO2). La media anual no debe superar los 40 μg/m³. Por su parte, Rivas tuvo una media de 21,6μg/m³, lo que supone un nivel de contaminación asumible.

La normativa establece además un límite horario de 200μg/m³, que no se podrá superar en más de 18 ocasiones. Rivas no superó ese valor en ninguna hora del año pasado. El máximo valor de contaminación fue el 27 de noviembre a las 19 horas, con un valor de 123.

El Parlamento Europeo aprobó en abril de 2024 unos nuevos límites respecto a la contaminación en las ciudades, que deben cumplirse, a más tardar, el 1 de enero de 2030. Esta normativa busca endurecer la tolerancia frente a la contaminación, en general, e incluye la contaminación por dióxido de nitrógeno.

La normativa europea recorta el número de veces que puede superarse el límite horario de 200 μg/m³, pasando de 18 a 3 las horas máximas permitidas por encima de este límite.

Añade además un límite respecto a la media diaria, de50 µg/m³, que no se podrá superar más de 18 veces. La media anual se reduce a la mitad, hasta los20 μg/m³. Aunque no será obligatoria hasta 2030, Rivas cumple actualmente los criterios horarios y diarios, aunque no la media anual.