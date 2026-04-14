Radiografía de las propuestas para los Presupuestos Participativos de Rivas 2026

Los vecinos de Rivas presentan 283 propuestas a los presupuestos participativos.

Elproceso de Presupuestos Participativos de Rivas para el ejercicio 2026 sigue quemando etapas. Tras el cierre del periodo de recepción, el listado de propuestas ya es público y refleja las preocupaciones de vecinas y vecinos. En esta edición, la participación se ha distribuido de forma heterogénea por todo el municipio, con un foco especial en la mejora de infraestructuras deportivas y la sostenibilidad urbana.

Se han presentado 283 propuestas, de las que 78 corresponden a propuestas de Ciudad. Entre los barrios, Oeste es el que ha recibido un mayor número de propuestas, con 80 distintas. Centro ha recibido 72 propuestas y Este otras 53.

Para facilitar la comprensión de las propuestas, se ha habilitado una visualización interactiva.

Barrios y temas

El análisis de los datos revela una distribución equilibrada, aunque con matices propios de cada zona:

Barrio Centro: Las propuestas de deporte y transición ecológica encabezan las temáticas para este barrio, con 15 cada una.

Las propuestas de deporte y transición ecológica encabezan las temáticas para este barrio, con 15 cada una. Barrio Oeste: Destacan las propuestas de transición ecológica, con 19 propuestas.

Destacan las propuestas de transición ecológica, con 19 propuestas. Barrio Este: Las propuestas aquí se centran en transición ecológica (13) y deportes (11),

Por categorías, deportes y transición ecológica lideran el ranking. La creación y mejora pistas, como vóley o patinaje, y la reforma de parques infantiles, con la definición de zonas de sombra, son las peticiones más recurrentes.

En materia de movilidad hay diversas propuestas en relación a la movilidad. Por un lado, diversas propuestas reclaman un mayor número de estaciones del servicio municipal BicinRivas. Por otro, se encuentran propuestas para mejorar la movilidad sostenible, ciclista o peatonal, y para fomentar la movilidad en vehículos privados.

Los siguientes pasos

El proceso no se detiene aquí. Según el calendario establecido por la concejalía de Participación Ciudadana, estos son los hitos que marcarán los próximos meses:

Validación Técnica (Mayo): El personal técnico municipal evaluará cada propuesta. Aquellas que obtengan una valoración positiva pasarán a votación. Votación (1 – 22 junio): Los vecinos y vecinas de Rivas podrán elegir sus proyectos favoritos hasta agotar el presupuesto asignado para 2026 en https://participacion.rivasciudad.es/.

Los proyectos ganadores, finalmente, podrán ser incluidos en los presupuestos municipales del año próximo.