Rivas destinará 600.000€ a obras de mejora en centros educativos

El Ayuntamiento actuará en diez colegios con reformas en baños, accesos y patios durante las vacaciones escolares

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid invertirá más de 600.000 euros en obras de mejora en centros educativos públicos durante el verano de 2026. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado ya los trabajos, que se ejecutarán en diez instalaciones aprovechando el parón lectivo para evitar interferencias en la actividad escolar.

El plan, coordinado por las áreas municipales de Mantenimiento y Educación, busca intervenir en elementos clave como accesos, aseos, pavimentos y espacios exteriores. Se trata de una actuación recurrente que el consistorio realiza cada año en función de las necesidades detectadas en los colegios de Rivas.

Obras de mejora en diez centros educativos

Las intervenciones se reparten en distintos colegios públicos del municipio. Entre las principales actuaciones destacan la renovación de baños, la reparación de pistas deportivas y la adecuación de patios infantiles.

En el CEIP El Olivar y el CEIP El Parque se reformarán los aseos de infantil y varias plantas del edificio principal. En el CEIP Jarama también se renovarán los baños de primaria, mientras que en Las Cigüeñas se actuará sobre el suelo interior.

Por su parte, el CEIP Hans Christian Andersen y el CEIP Victoria Kent verán reparadas sus pistas deportivas. En el CEIP José Saramago se adecuará el patio de infantil, y en el CEIP La Escuela se intervendrá en el acceso principal.

El plan se completa con mejoras en otros espacios educativos como el CERPA, donde se adaptará una rampa exterior, y la Escuela Infantil Pipi Langstrum, donde se reparará una marquesina.

Un plan anual vinculado al mantenimiento

Este programa de obras de mejora en centros educativos en Rivas se ejecuta cada verano con el objetivo de mantener las instalaciones en condiciones óptimas. La planificación se realiza atendiendo a las demandas trasladadas por los propios centros y a las revisiones técnicas municipales.

El hecho de concentrar las obras en los meses estivales permite reducir el impacto sobre el alumnado y el personal docente, además de agilizar los trabajos en espacios habitualmente muy transitados durante el curso.

Con esta inversión, el Ayuntamiento refuerza su política de mantenimiento de la red pública educativa local, centrada en intervenciones periódicas que eviten el deterioro de las instalaciones y mejoren las condiciones de uso para la comunidad escolar.