Rivas contará con una nueva residencia de mayores dentro del plan público-privado de Ayuso

El Ayuntamiento acogió con cautela el anuncio, recordando otros retrasos autonómicos y que la parcela para la residencia lleva cedida 19 años.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado durante el Debate del Estado de la Región que Rivas-Vaciamadrid será uno de los municipios que albergará una nueva residencia para personas mayores y dependientes. Este proyecto, que incluye 40 residencias y 40 centros de día, recibió 123 ofertas de cesión de parcelas de 59 ayuntamientos. La iniciativa, con una inversión de más de 500 millones de euros, se licitará parcialmente en 2026.

Plan de construcción de la Residencia en Rivas

En una primera fase, se construirán 14 residencias en distintos distritos de Madrid y en seis municipios, entre ellos Rivas-Vaciamadrid. «Dar una respuesta al reto demográfico» es una de las prioridades del Gobierno regional, señaló Díaz Ayuso. En concreto, esta residencia que llegará a Rivas estará organizadas en unidades de convivencia con un máximo de 25 plazas, zonas comunes, comedor y salón, replicando el ambiente de un hogar.

Impacto local y mejoras en la atención

La nueva residencia de Rivas formará parte del «nuevo Modelo Madrid de atención social», que incluye unidades especializadas para necesidades intensivas o alteraciones de conducta. Además, se incorporarán viviendas para matrimonios en centros ya existentes como el de Villaviciosa de Odón, Aranjuez y Colmenar Viejo. Los municipios beneficiados en esta primera fase son:

Leganés

Móstoles

Alcobendas

San Sebastián de los Reyes

Rivas Vaciamadrid

Torrejón de Ardoz

En resumen, el plan prevé la licitación de 20 residencias y 20 centros de día en 2026, para cubrir la creciente demanda de atención a mayores y dependientes en la región, con Rivas-Vaciamadrid incluido en esta primera fase de expansión de recursos sociosanitarios.

El Ayuntamiento de Rivas recuerda que la parcela para la residencia lleva cedida desde 2006

Tras conocer el anuncio, el Ayuntamiento ha recordado que este anuncio ya se hizo en noviembre del año pasado y que se sustenta en «un modelo de colaboración público-privado». Desde el Ejecutivo local, afean a la Comunidad de Madrid que la parcela de Rivas se cedió «para la construcción de una residencia 100% pública».

El Ayuntamiento de Rivas se muestra cauteloso con los plazos, ya que recuerdan que la parcela lleva cedida a la Comunidad de Madrid desde 2006 (19 años), incluso «llegaron a rechazar en un primer momento» la cesión, recuerdan fuentes municipales sobre la actuación del Gobierno regional. En todo caso, «parece que el gobierno regional corrige a su portavoz municipal, que reclamó en su momento que la residencia era competencia municipal y no autonómica», apuntan dirigiendo también sus críticas a la líder local del Partido Popular, Janette Novo.

La alcaldesa Aída Castillejo se muestra escéptica sobre el cumplimiento de plazos de Ayuso

«Ya nos conocemos los calendarios de la Comunidad de Madrid y su capacidad de planificación», ha declarado la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo. Además, el ejemplo «más claro» es el 4º centro de salud, comprometido con un acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento desde 2019, señala Castillejo, que aclara: «estamos acabando 2025 sin haber licitado ni las obras». Otro ejemplo es el gimnasio del CEIPSO La luna, «con 8 años de retraso y aún sin acabar», recuerda la alcaldesa. Esta dirigente de Izquierda Unida de Rivas concluye: «que Ayuso anuncie esto no quiere decir que vaya a ser una realidad, ni siquiera en los próximos años».

Por otro lado, el Ejecutivo local ha destacado que «Rivas es una ciudad que cuida y respeta mucho a sus mayores«. La alcaldesa ha recordado las mejoras que están realizando en el centro de mayores El Parque o en el Concepción Arenal. Remarca Castillejo la distinción entre «anuncios» y proyectos ya en ejecución.