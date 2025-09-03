Obras de ampliación del centro de mayores El Parque en Rivas

El Ayuntamiento invierte 1,7 millones de euros para casi duplicar su espacio, que se reabrirá en 2026.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid inicia la ampliación del centro de mayores El Parque con una inversión de 1,7 millones. Las obras, que comenzaron esta semana, duplicarán la superficie del centro hasta los 1.304 m², desde los 740 actuales, con previsión de finalizar en septiembre de 2026.

La ampliación del centro de mayores El Parque dará respuesta a la tendencia demográfica

La intervención permitirá aumentar la superficie construida de 740 a 1.304 metros cuadrados. Además, se construirá una nueva sala polivalente y otra de actividades, se ampliará el comedor y se creará un patio interior techado. «Los trabajos permitirán aumentar la superficie construida del centro de los 740 m² a 1.304 m²», según detalla el consistorio ripense.

Las actividades se mantendrán en otros espacios

Mientras duren los trabajos, todas las actividades y servicios se reubicarán en otros equipamientos municipales para garantizar su normalidad. Por ejemplo, la peluquería se instalará en un módulo prefabricado en el Parque Asturias. «Se garantiza la continuidad de todas las actividades y servicios habituales», asegura el Ayuntamiento.

Listado de actividades y ubicaciones alternativas:

Peluquería: Se prestará en un módulo prefabricado instalado en el Parque Asturias, justo detrás del centro. Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, con cita previa desde el 12 de septiembre.

Quiropodia: El servicio se traslada al centro de mayores Felipe II, donde se han ampliado las horas de atención para acoger a los usuarios de El Parque.

Animación y talleres: Todas las actividades se desarrollarán en tres espacios: El área social del Parque de Asturias. La Casa de Asociaciones del barrio Oeste. El CERPA (donde también se mantiene el servicio de atención habitual). Además, la rondalla seguirá con su actividad en el auditorio Pilar Bardem.

Todas las actividades se desarrollarán en tres espacios:

Bailes de Fin de Semana: Los bailes de los sábados alternos se reubicarán en el centro municipal Che Guevara. Su horario, de octubre a abril, será de 17:00 a 19:30 horas. Posteriormente, a partir de abril, el horario se ampliará de 17:30 a 20:00 horas. Adicionalmente, los sábados alternos también se celebrarán bailes en el centro de mayores Felipe II.

El CERPA cubrirá los servicios de cafetería y comedor durante la ampliación del centro de mayores El Parque

Además, el servicio de cafetería mantendrá su horario habitual y se ubicará en el CERPA. Por ello, estará abierto de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas. Asimismo, los fines de semana funcionará en dos tramos: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Por otro lado, el comedor servirá sus menús de lunes a viernes. Este servicio contará con dos turnos disponibles, el primero a las 13:15 horas y el segundo a las 14:15 horas.

La ampliación del centro de mayores El Parque estará concluida en 2026

El centro de mayores El Parque reabrirá sus puertas en septiembre de 2026 con todas sus instalaciones renovadas y ampliadas. Hasta esa fecha, la programación habitual y los servicios para personas mayores se desarrollarán en las sedes alternativas designadas por el municipio que hemos desgranado.