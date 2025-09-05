El Ayuntamiento de Rivas vuelve del verano invirtiendo en los mayores

El presupuesto para viajes de mayores sube un 57% y también se amplían los centros de mayores de Rivas.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha aprobado una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los mayores de Rivas. Estas iniciativas, acordadas en la Junta de Gobierno Local, incluyen un aumento récord del presupuesto para viajes. Además, se instalarán equipos biosaludables y se ampliarán dos centros municipales de mayores de Rivas.

«Arrancamos el curso sin parar en verano, gracias al trabajo y la conciliación de los funcionarios municipales», dijo José Luis Alfaro, portavoz del Ejecutivo local. Destacó el volumen de iniciativas aprobadas en esta Junta de Gobierno (la primera tras la vuelta del verano).

Inversión sin precedentes en viajes y ocio de los mayores de Rivas

La partida para los viajes de las personas mayores de Rivas se incrementa en un 57%. Este programa, que entra en vigor en enero de 2026, incorpora novedades como viajes de dos días y amplía el número de plazas. Además, se expande el radio de las excursiones de un día. El Ejecutivo ha destacado que era una demanda del Consejo de Mayores y que su compromiso es seguir aumentándolo en el futuro.

Ampliación de los centros de mayores de Rivas y nuevos espacios de salud

Paralelamente, se instalarán 21 nuevos elementos biosaludables en distintos puntos del municipio. Los elementos biosaludables son los parques con máquinas de ejercicios orientadas a que las personas mayores puedan mantener la movilidad y forma física. Se ha dedicado una inversión de 133.555 euros.

Estarán ubicados en:

Plaza Miguel Hernández.

Plaza Antonio Machado.

Avenida Dolores Ibárruri.

Parque de Asturias.

Calle José Saramago.

Parque Bellavista.

Calle Clara Sánchez.

Parque Miralrío.

Avenida Juan Carlos I.

Zona del cementerio municipal.

Calle de la Vid.

Santa Mónica.

Avenida de los Almendros.

Calle Fernando Trueba.

Parque Lineal I y II.

Auditorio Miguel Ríos.

Paseo de las Provincias.

Avenida del Campillo de San Isidro.

Plaza Castelao.

Plaza Blas Infante.

Asimismo, han comenzado las obras de ampliación de dos centros de mayores de referencia en Rivas. Las obras clave son:

Centro de Día Concepción Arenal: Ampliación de 50 a 80 plazas y nueva zona al aire libre.

Centro Municipal de Mayores El Parque: Obras de ampliación con una inversión de 1,7 millones de euros.

En resumen, el gobierno local ejecuta un plan integral que combina la ampliación de infraestructuras. Y mejora también los servicios existentes y apuesta por el envejecimiento activo.

Consejo Rector de los centros de mayores de Rivas – AYUNTAMIENTO DE RIVAS.

Otras medidas de la Junta de Gobierno: más UNED y más Archivo Municipal

Entre los anuncios que dió la alcaldesa Aída Castillejo se incluyó la renovación del convenio con la UNED, a la que calificó como la «Universidad de Rivas». El Gobierno ha aprobado reforzar el ciclo de conferencias en el CERPA. También ampliará las plazas de estudios e incluirá el tercer curso del Grado de Psicología. Además, destacaron los portavoces las «curiosidades» ocultas en el Archivo Municipal. Este será más accesible a la ciudadanía gracias a la inversión realizada para su adecuación.

Abierto el plazo de ayuda a las AMPAs para la Cabalgata

Otro tema destacado fue el apoyo económico a las AMPAs para la participación en la cabalgata de Reyes. Este año se ha incrementado el presupuesto destinado a estas asociaciones. «Su trabajo voluntario es impagable», afirmó Castillejo, reconociendo su esfuerzo en la organización de este evento. También cabe destacar una medida vinculada a las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos. Por ejemplo, la aprobación del expediente que permitirá instalar pérgolas en los centros escolares.

Hierba nueva bajo los pies de los atletas del Polideportivo Cerro del Telégrafo

Finalmente, una medida largamente esperada por la ciudadanía ripense era la sustitución del césped de la pista de atletismo del Polideportivo Cerro del Telégrafo. Este quedó dañada tras Filomena y no se intervenía desde el curso 2006/2007. La concejala de deportes y vicealcaldesa, Mónica Carazo, explicó que las fechas de inicio de las obras se establecerán de acuerdo con los clubs. Esto es para minimizar la afección a los entrenamientos y competiciones. Aunque se espera que la ejecución dure 9 semanas desde el inicio de las obras.

Rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de Rivas-Vaciamadrid. Comparecen Mónica Carazo (izquierda), vicealcaldesa; Aída Castillejo (centro), alcaldesa; José Alfaro (derecha), portavoz del Gobierno.