Rivas conectará con Madrid, Arganda, Coslada, San Fernando de Henares y Mejorada por autobús interurbano

Rivas tendrá tres líneas urbanas, tal y como propuso el gobierno local.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha hecho público el mapa concesional definitivo, después del procedimiento de alegaciones llevado a cabo en 2024.

El nuevo desarrollo de los autobuses en Rivas Vaciamadrid pondrá en marcha 3 líneas urbanas y hasta 9 interurbanas.

La memoria del proyecto explica que, debido a su configuración significativamente longitudinal de nuestra ciudad, “toman especial importancia las avenidas (José Hierro, Pablo Iglesias y Ángel Saavedra) como estructurantes de la movilidad longitudinal de la ciudad”. También destacan, como conexiones perpendiculares a la A-3 las avenidas Covibar, de los Almendros, Aurelio Álvarez y Francia.

Líneas Urbanas del nuevo mapa concesional

El CRTM plantea tres líneas urbanas, con una frecuencia de paso de 20 minutos en días laborables.

La línea 1, que tendrá cabecera en la estación de Rivas Vaciamadrid y recorrerá el municipio hasta la zona de Rivas Urbanizaciones.

El servicio circular lo ofrecerá la línea 2, que dará pasará cobertura en todo el municipio.

La línea 3 tendrá como cabeceras las estaciones de Rivas Vaciamadrid y Rivas Urbanizaciones. Dará cobertura a la zona del Cerro del Telégrafo y conectará también con la tercera línea de Metro.

En 2023, Rivas le solicitó al CRTM la creación de tres líneas de autobús interurbano. Estas líneas solicitadas por el gobierno municipal, de las que informó la alcaldesa Aída Castillejo en una reunión del Observatorio de Movilidad, se parecen enormemente a las que finalmente el Consorcio de Transportes va a implantar en la ciudad.

Línea 1 Línea 3 Línea 2

Líneas Interurbanas a Madrid

También se encuentran grandes modificaciones en las líneas interurbanas. Las líneas que conectan Rivas con Madrid se orientan a dar conexión a zonas concretas de la ciudad con Conde de Casal. A pesar de eso, la linea 331 tendrá un recorrido con un tiempo que supera la hora.

Las líneas 331 y 332 entrarán desde la A-3 por la Avda Aurelio Álvarez. Las líneas 333, 334 y la nueva 335 entrarán por la Avda de los Almendros.

Estas 5 líneas tendrán una frecuencia de 10 minutos en las horas punta. La línea 331 pasará a dar un servicio directo con la zona del Cerro del Telégrafo. La 332 dará servicio directo a la zona del Casco Histórico de Rivas. Por otro lado, la línea 333 dará cobertura directa a la Avenida del Covibar y al Paseo de las Provincias. La línea 334, que dará cobertura directa al entorno de la Avenida Pablo Iglesias. Por último, la nueva línea 335 dará cobertura directa al entorno de la Avenida de los Almendros y a la zona de Urbanizaciones.

Se mantienen las dos líneas nocturnas de la ciudad: las líneas N301 y N302.

Línea 331 Línea 332 Línea 333 Línea 334 Línea 335 Línea N301 Línea N302

Conexión con el Hospital de Arganda

El CRTM el año pasado propuso modificar el recorrido de la línea 330, que actualmente pasa por las tres paradas de Metro de Rivas, el hospital de Arganda y Morata. La modificación consistía en recortar el recorrido de esta línea de bus a su paso por Rivas, comenzando por la parada más próxima a Arganda, la de Rivas Vaciamadrid. Aunque mantiene esta modificación, con el recorrido desde Rivas Vaciamadrid a Morata, se crea una sublínea 330A. Esta sublínea comenzará en Rivas Urbanizaciones y finalizará en el hospital de referencia. Esta línea 330A tendrá una frecuencia de paso de 25 minutos.

Línea 330 Línea 330A

Conexiones con el sureste madrileño

Por último, el CRTM creará dos nuevas líneas que conectará Rivas con distintas ciudades del sureste de la región. Ambas líneas tendrán parada en la estación de Rivas Urbanizaciones y la avda de las Provincias.

La línea 291 conectará Coslada, San Fernando de Henares y Rivas Vaciamadrid.

La línea 342 conectará Rivas-Vaciamadrid y Mejorada del Campo.

Línea 291 Línea 342

A la hora de definir las líneas definitivas, el CRTM ha considerado, entre otros aspectos “ la viabilidad de las peticiones trasladadas por los distintos municipios”. Como se ha comentado, el CRTM ha valorado positivamente la propuesta del ayuntamiento ripense de tres líneas urbanas de bus.

Otros aspectos que ha tenido en cuenta el Consorcio han sido los futuros proyectos e infraestructuras, incluidas las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que puedan ponerse en marcha en las ciudades.