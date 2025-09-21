Rivas con Palestina: apoyo educativo frente a la censura de Ayuso

El Ayuntamiento afirma: «Nadie puede ser neutral en la defensa de los derechos humanos», en apoyo a Palestina.

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha expresado su respaldo a la comunidad educativa tras el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de vetar actividades sobre Palestina en los centros educativos, censurando banderas y todo tipo de simobología. La corporación municipal reafirma que seguirá impulsando talleres y programas para mostrar su apoyo y solidaridad con Palestina. Una forma de promover valores de solidaridad y derechos humanos, conectada con la actualidad y la realidad, sostienen desde el Ayuntamiento.

Rivas con Palestina: el Ayuntamiento defiende la libertad educativa

Desde el Gobierno local, han valorado la medida como un ataque directo a la autonomía de los centros y un intento de limitar la libertad de expresión en el ámbito educativo. La alcaldesa, Aída Castillejo, ha recordado que los colegios son de titularidad municipal. Según la regidora, «Es evidente que Ayuso y el Gobierno regional solo buscan imponer y recortar la libertad de los centros educativos para educar en valores y derechos humanos». Por tanto, según explican, la Comunidad de Madrid sería competente a la hora de decidir los contenidos curriculares del sistema educativo. En cambio, no tendría potestad para impedir este tipo de actividades extracurriculares.

Además, en el contexto local de Rivas con Palestina, el Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos (PAMCE) incluye cada curso propuestas en cultura, igualdad y cooperación. Entre ellas, el taller Educación por Palestina, dirigido a alumnado de 4º de ESO y Bachillerato.

La actividad está impartida por personas expertas en derechos humanos y tiene como objetivos conocer la opinión y el pensamiento del alumnado al respecto de la situación en Palestina. Realizan dinámicas participativas y desmontan bulos, fomentando así el pensamiento crítico y la solidaridad entre los pueblos. Es el Consejo de Cooperación, abierto a entidades y a todos los partidos, el que propone las actividades.

Rivas con Jenin (Palestina)

Por otro lado, el municipio de Rivas-Vaciamadrid mantiene un vínculo histórico con Palestina desde los años 90. El hermanamiento con la ciudad de Jenin y múltiples proyectos de cooperación internacional consolidan este compromiso.

En este sentido, Castillejo ha afirmado: «Lo decimos con claridad: nadie puede ser neutral en la defensa de los derechos humanos». Además, recordó que impedir actividades educativas críticas supone limitar la formación de una ciudadanía comprometida.

La trayectoria de solidaridad local ha sido reconocida por organismos internacionales como la UNRWA, que ha valorado públicamente la aportación de la ciudad. .

Campo de trabajo inverso por Palestina, en 2024 – MARIO F. TREJO – AYUNTAMIENTO DE RIVAS

Apoyo de Izquierda Unida Rivas

También Izquierda Unida Rivas ha denunciado la censura de Ayuso, advirtiendo que “silenciar la solidaridad en las aulas es un ataque directo a la libertad de expresión que solo busca blanquear un genocidio”. La organización se ofrece a acompañar y asistir a profesorado, familias o alumnado ante cualquier intento de sanción o amedrentamiento por mostrar apoyo a Palestina. La libertad de cátedra es además uno de los derechos de expresión con una protección más reforzada.

La formación local de izquierdas ha puesto de manifiesto la «hipocresía» de la presidente autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Recuerdan que Ayuso movilizó a los centros educativos de la región para mostrar su solidaridad con la población de Ucrania. Sin embargo, ahora rechaza hacer lo mismo con Palestina, pese a que su pueblo está sufriendo lo que la ONU ya califica de «genocidio».

Llamamiento a la comunidad educativa

La formación anima al alumnado de secundaria a “llenar los centros educativos de banderas palestinas” para visibilizar su respaldo al pueblo palestino. IU Rivas considera que la educación pública debe ser “un pilar en la transmisión de valores de humanidad, justicia y solidaridad”, tal como recoge el currículum escolar.

IU Rivas defiende un compromiso firme con los derechos humanos y con Palestina

Además, IU Rivas ha reiterado su agradecimiento a la comunidad educativa por su solidaridad “contra el genocidio de miles de niños y niñas que nunca podrán ir a la escuela”. La organización insiste en que Rivas “ha demostrado ser un municipio que no se calla ante las injusticias”. También subrayan su voluntad de mantener símbolos de apoyo a Palestina en distintos puntos de la ciudad.

La plataforma Emergencia Educativa avisa de que van a redoblar las actividades de solidaridad

Finalmente, también se ha pronunciado la Plataforma Emergencia Educativa, que cuenta que han recibido en los centros ripenses la notificación de la Comunidad de Madrid. En ella, se les insta a que en los centros educativos no se apoye a Palestina ni se denuncie el genocidio.

«Ya no nos causa asombro este tipo de notificaciones, estamos acostumbrados a que el PP se ponga al lado de los asesinos y los corruptos en todas las ocasiones», han declarado en una nota de prensa. La plataforma Emergencia Educativa ha celebrado la «certera» respuesta de la comunidad educativa a nivel local. Cuentan que ya todos los centros de Rivas (14 colegios, 7 escuelas infantiles y 5 institutos, enumeran) se han puesto a realizar actividades de solidaridad de Rivas con Palestina. Incluso, aquellos que hasta ahora no lo estaban haciendo.

Este «efecto Streisand» de la solidaridad con Palestina puede volvérsele en contra a Isabel Díaz Ayuso. La líder madrileña ha asumido dentro del Partido Popular el liderazgo de las posturas más sionistas y cercanas a Israel, que algunas investigaciones periodísticas achacan a los vínculos de la presidenta con David Hatchell. Este empresario es uno de los principales inversores inmobiliarios en la capital (co-responsable del finalmente fallido proyecto de Eurovegas). Además, fue el responsable de comercializar el software espía israelí Pegasus en España. También es amigo personal del presidente israelí Benjamín Netanyahu y uno de sus principales donantes.