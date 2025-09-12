Movimientos pro Paz llaman a visibilizar a Palestina en La Vuelta Ciclista

Denuncian que “la Vuelta Ciclista no puede ser el escaparate publicitario del colonialismo sionista”.

Ante el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, colectivos pro Paz y en defensa del pueblo palestino llaman a sacar la bandera roja, negra, blanca y verde en el recorrido de la Vuelta Ciclista por Madrid para visibilizar a Palestina. Este movilización se suma a las ya realizadas en otros momentos de esta competición, marcada por la participación del equipo Israel – Premier Tech. Se trata de las dos etapas finales, este sábado (Robledo de Chavela-Bola del Mundo) y domingo (Alalpardo-Cibeles).

“No puede haber normalidad durante el genocidio”, denuncian los organizadores de la protesta. “La Vuelta Ciclista no puede ser el escaparate publicitario del colonialismo sionista”, explican, recalcando la importancia de visibilizar a Palestina.

Medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la prueba y también el derecho de manifestación

La Delegación de Gobierno en Madrid ha informado de que movilizará a 1.500 efectivos entre Guardia Civil y Policía. Por esto, los convocantes a la movilización contra el genocidio llaman a asistir con tiempo de antelación (antes de las 16 horas el domingo). Se pide a la gente que acuda con kufiyas, banderas, ropa roja, negra, verde y blanca (en referencia a los colores de la bandera). Los puntos de máxima visibilidad para visibilizar a Palestina, según los convocantes, son Atocha, Callao o Ermita de San Antonio de la Florida.

Además, la Delegación de Gobierno recuerda que el derecho de manifestación es un derecho fundamental que no puede limitarse sin las motivaciones que contempla la ley y que, por tanto, se garantizará el derecho legítimo de manifestación pacífica durante el desarrollo de ambas etapas. Visibilizar a Palestina es una parte clave de esta manifestación.

El delegado ha recordado el “liderazgo internacional que España está asumiendo en la condena al genocidio del pueblo palestino”. Martín ha pedido responsabilidad a los dirigentes de las administraciones madrileñas para que no “caldeen el ambiente” y no se propicien incidentes que puedan manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos de nuestro país están mostrando frente a este genocidio.

Sira Rego e IU apoyan la convocatoria para visibilizar la causa palestina

Izquierda Unida ha manifestado su apoyo a las movilizaciones denunciando el genocidio en Gaza. “La solidaridad del pueblo es imparable”, han manifestado. La ministra Sira Rego, vecina de Rivas, ha querido reconocer el compromiso de la “ciudadanía organizada”. Esta ciudadanía, explica Rego, “está diciendo que el silencio de la comunidad internacional es insoportable”.

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, hizo un llamamiento este miércoles a «la participación en las protestas» y a enviar «muestras de solidaridad» al pueblo palestino, recoge Servimedia.