Rivas amplía los horarios de las bibliotecas para la época de exámenes

Las bibliotecas Gloria Fuertes, José Saramago y Federico Gª Lorca adelantan a las 9:00 su apertura para todo el año

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha anunciado hoy que, a partir de mañana 18 de abril, amplía los horarios de varias de las bibliotecas municipales. Esta medida pretende dar más servicio en época de exámenes a los estudiantes del municipio que usan las instalaciones. Los nuevos horarios estarán vigentes hasta el 10 de junio.

De este modo, tanto la biblioteca Gloria Fuertes como el CERPA estarán abiertos hasta las 24:00 horas de la noche, lo que permitirá al alumnado ripense exprimir al máximo las horas de estudio en el final de curso y época de exámenes.

Amplían la apertura de las bibliotecas por exámenes y recuerdan los festivos

También se adelanta el horario de apertura a las 9:00 horas en las bibliotecas Gloria Fuertes, José Saramago y Federico García Lorca, pero en este caso el cambio se mantendrá durante el resto del año, no solo ahora en época de exámenes.

No obstante, hay que recordar que hay algunos días festivos que sí cerrarán estos centros. La biblioteca Gloria Fuertes permanecerá cerrada el 1 de mayo. Por su parte, el CERPA no estará abierto durante los días 1, 2, 14 y 15 de mayo.

Los nuevos horarios de las bibliotecas de Rivas-Vaciamadrid

Biblioteca Gloria Fuertes: lunes a domingo, de 9:00 a 24:00 horas.

Biblioteca José Saramago: lunes de 9:00 a 14:00 y de martes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.

CERPA: de lunes a viernes de 8:30 a 24:00 horas y los fines de semana de 9:00 a 24:00 horas.

Biblioteca Federico García Lorca: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.

Biblioteca Almudena Grandes: de lunes a viernes: de 16.00 a 21.00 horas.

La alcaldesa Aída Castillejo explica esas y otras novedades

En un vídeo publicado por el consistorio, la alcaldesa Aída Castillejo recuerda que este servicio público municipal es el mejor valorado por la ciudadanía ripense, según la encuesta de valoración de los servicios públicos.

Además, ha recordado que ella usó mucho la biblioteca José Saramago (como vecina criada y crecida en Covibar) y recomendado la colección sobre la novelista Almudena Grandes que hay disponible en la biblioteca del mismo nombre. «Son un espacio de encuentro, estudio y comunidad», elogió Castillejo en el vídeo sobre las bibliotecas.