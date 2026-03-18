Presupuestos participativos: abierto el plazo de propuestas

En junio se votarán las propuestas que pasen la fase de validación.

El Ayuntamiento de Rivas ha abierto el proceso de los presupuestos participativos 2026. Al igual que el año pasado, podrán decidirse iniciativas hasta 706.000 euros. En concreto, a las propuestas de ciudad se destinarán hasta 256.000 € y cada barrio recibirá 150.000 €.

Del 10 al 31 de marzo podrán presentarse propuestas.

Las propuestas pueden ir destinadas a la inversión como al gasto corriente. El Ayuntamiento explica que el gasto corriente puede destinarse a cursos, talleres, jornadas, campañas, festivales, actuaciones, intervenciones artísticas, orientación y asesoramiento o encuestas.

Como recoge el reglamento, pueden presentar propuestas los vecinos (menores de 16 a través de su tutor), trabajadores municipales o las asociaciones de la ciudad. Este año, además, se ha incorporado la posibilidad de también las empresas hagan sus propuestas. Cada persona o entidad puede presentar únicamente dos propuestas.

Después de finalizada la fase de presentación de propuestas, desde la concejalía de Participación Ciudadanía analizará cada propuesta y decidirá a qué propuestas les da el visto bueno y cuáles no son declaradas válidas. En algunos casos, la valoración técnica puede aclarar o matizar la propuesta inicial. Posteriormente, del 1 al 22 de junio se procederá a la votación.online. Además, se habilitarán espacios físicos de votación. Las fechas definitivas se publicará en la web municipal.

Web municipal de participación

El proceso se realiza a través de la web municipal https://participacion.rivasciudad.es/. Este espacio web ha sido modificado para este proceso, después de que Zarabanda alertara de un fallo de protección de datos, que permitía acceder a los datos de contacto de las personas participantes del proceso.

En esta web, las modificaciones llevadas a cabo ya impiden el acceso a los datos personales, aunque se ha eliminado el historial de participación. Además, no se pueden realizar filtros por barrio o materia, aunque de momento se encuentra únicamente en fase de propuestas. El Ayuntamiento ha presentado un nuevo contrato para la gestión de esta web que se resolverá en los próximos meses.