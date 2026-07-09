El Ayuntamiento de Rivas extiende su programa socioeducativo a 20.000 vecinos

Destina cerca de un millón de euros a iniciativas de educación, participación e inclusión social

El Programa de Intervención Socioeducativa y de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid alcanza ya a unas 20.000 personas del municipio a través de actividades educativas, sociales, culturales y de participación ciudadana. Además, la iniciativa implica a varias concejalías y busca reforzar la cohesión social. También pretende fomentar la participación vecinal y desarrollar proyectos dirigidos a todas las edades.

El programa está coordinado por las áreas municipales de Educación, Infancia y Juventud, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Feminismos y Diversidad. Estas áreas desarrollan durante todo el año iniciativas repartidas por distintos espacios de la ciudad. Por otro lado, la inversión municipal destinada a este plan se sitúa cerca del millón de euros anual.

Un programa que reúne actividades para todas las edades

Entre las actuaciones que forman parte del programa se encuentran proyectos de dinamización comunitaria impulsados desde Bienestar Social. Además, incluyen campañas como Marzo Mujeres o las actividades del Orgullo. Por último, tienen iniciativas para fomentar la participación vecinal en barrios y asambleas ciudadanas.

En el ámbito educativo y juvenil también se desarrollan los Foros Infantil y Juvenil, además de actividades en los centros de infancia. Igualmente, presentan propuestas vinculadas al deporte urbano, como parkour, skate o escalada. El objetivo es favorecer la participación de niños, adolescentes y jóvenes en la vida comunitaria.

Renovado el convenio con Covibar

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la renovación, por sexto año consecutivo, del convenio con la Cooperativa Covibar, dotado con 56.000 euros. Este acuerdo permite mantener la sala Covibar como uno de los espacios que acogen la programación cultural municipal. Además, busca descentralizar parte de la oferta cultural de Rivas.

Gracias a este convenio continuarán celebrándose iniciativas como FESTEAF, Invisibles, la Muestra Local de Cortometrajes o Cinelab. Además, el acuerdo incluye un programa específico de cine dirigido a las personas mayores del municipio.

20.000 vecinos en el programa socioeducativo de Rivas: más de 2.300 estudiantes participan en actuaciones educativas

Durante el curso escolar recién finalizado, 2.397 alumnos y alumnas participaron en el programa municipal de acciones educativas de éxito. Esta iniciativa promueve metodologías colaborativas para mejorar la inclusión y el aprendizaje en los centros educativos.

El proyecto se desarrolló en siete escuelas infantiles, tres colegios de Infantil y Primaria y cinco institutos, con la participación de 121 docentes y 360 personas colaboradoras. Entre las actuaciones impulsadas figuran los grupos interactivos, la lectura dialógica, la formación de familias y el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos.

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la incorporación de una nueva educadora social en la Casa de Niños El Dragón. Allí el próximo curso se abrirá un nuevo grupo de comedor escolar para 16 menores, ampliando un servicio cuya demanda ha aumentado en los últimos años.