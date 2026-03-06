Rivas celebra el 8M con un “Marzo Mujeres” 2026 dedicado al cine

El Ayuntamiento organiza actividades culturales, debates y eventos en la calle para reivindicar la igualdad durante todo el mes.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha presentado la campaña “Marzo Mujeres 2026”, un programa de actividades con motivo del 8M que este año gira en torno al cine y el papel de las mujeres en la industria audiovisual. La iniciativa incluye proyecciones, debates, talleres familiares, conciertos y actividades en la calle que se desarrollarán durante las próximas semanas en distintos espacios de la ciudad.

La campaña, bajo el lema “Un feminismo de cine”, busca poner en valor tanto los avances logrados por el movimiento feminista como los retos que aún existen en ámbitos como la cultura y el audiovisual. Según se explicó durante la presentación, el cine se utiliza como herramienta para visibilizar estereotipos, reflexionar sobre desigualdades y reivindicar derechos conquistados.

El vídeo de lanzamiento de la campaña es una sugerente conversación entre tres mujeres que trabajan en el mundo del cine: la caracterizadora y experta en efectos especiales, Sandra Tejedor; la periodista de «Días de Cine» (RTVE), Cristina Delgado, experta en el séptimo arte; y la actriz Lucía Caraballo, que cuenta con la película «Todos los lados de la cama» o la serie «Animal» entre sus más recientes apariciones.

Durante el acto se recordó también la importancia del momento actual para el movimiento feminista. Desde la organización se subrayó que estas iniciativas cobran especial relevancia en un contexto en el que “los lenguajes y las violencias contra las mujeres se están poniendo en tela de juicio”.

“Tenemos la necesidad y el deber de defenderlo más que nunca, de salir a la calle más que nunca el 8 de marzo”, señaló la alcaldesa Aída Castillejo durante la presentación del programa.

Cine y memoria feminista

Uno de los ejes de la campaña es recuperar referentes históricos del cine realizado por mujeres. Durante la presentación se mencionó el caso de Alice Guy, considerada una de las primeras cineastas de la historia y pionera del séptimo arte, cuya figura ilustra la campaña.

La programación también busca reflexionar sobre cómo el cine ha representado las experiencias femeninas y cómo esas narrativas influyen en la percepción social de temas como la maternidad, la violencia sexual o los roles de género.

“Utilizamos el cine como ese lugar en el que poder reflejarnos y reivindicar los derechos que hemos conquistado”, explicaron desde la organización durante el acto de presentación.

Actividades culturales y encuentros

El programa arrancó este miércoles con una masterclass de Palo Capilla y continuará con diferentes actividades a lo largo de la primera quincena de marzo.

Entre los eventos destacados se encuentra “Toma la Plaza”, que se celebrará este viernes con actividades deportivas, un mercadillo feminista y conciertos de Berea y Carrera Blanca. El Consejo de Mujeres también organizará un bingo musical con bandas sonoras de películas creadas por mujeres.

El sábado 7 de marzo tendrá lugar una bicifestación organizada por la Concejalía de Transición Ecológica y Movilidad, además de un taller familiar dedicado a analizar los estereotipos de las películas de princesas de Disney.

Debates, proyecciones y feminismo en la ciudad

La programación incluye además espacios de reflexión. El lunes 9 se celebrará el ciclo “Palomitas y Feminismos” con la proyección del documental Ellas en la ciudad y un coloquio con su directora, Reyes Gallego, centrado en la relación entre urbanismo y perspectiva de género.

El martes 10 se desarrollará una jornada dedicada al feminismo en el cine con profesionales del sector como Sara Cuenca, Pilar Sánchez, Cristina Luzina Delgado y Lucía Caraballo, quien cerrará la jornada con un monólogo.

Las actividades continuarán con un análisis sobre la representación de las mujeres racializadas en el cine y un encuentro organizado por la Concejalía de Mayores bajo el título Nosotras también somos memoria de cine.

El ciclo concluirá el 12 de marzo con la proyección de La voz de Hind Rajab en los cines Yelmo, una película que aborda la realidad de las mujeres en el contexto del conflicto en Palestina.

Durante la presentación se recordó el espíritu de la campaña con un mensaje dirigido a la movilización social en torno al 8M: “Porque fueron, somos y porque somos serán”.

Todos los detalles del programa completo pueden consultarse en este enlace.