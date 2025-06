El Ayuntamiento de Rivas soluciona un fallo de protección de datos

El fallo en la web de participación de Rivas permitía acceder a datos personales

El espacio web de participación del Ayuntamiento de Rivas permitía hasta el pasado 29 de mayo el acceso a datos de contacto. Estos datos se correspondían a las personas que han realizado propuestas a los presupuestos participativos de este ejercicio y del anterior. Según ha podido comprobar Zarabanda, para cada propuesta presentada se podía consultar el nombre y apellidos de la persona proponente, su mail y teléfono móvil. En algunos casos también se accedía al género y edad de la persona proponente.

Una vez conocido este hecho, ha sido puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Rivas. Este medio ha considerado que no sería correcto difundir esta información antes de que fuera arreglada.

Fuentes municipales confirman que, tras detectarse un error en la configuración de la web, desarrollada por una empresa externa, el Ayuntamiento de Rivas ordenó su desconexión inmediata. La empresa reconoció que se incluyó por error un campo técnico con datos personales como el correo electrónico, accesible solo mediante consultas técnicas avanzadas. Tras aplicar medidas correctoras y revisar el sistema, la web volvió a estar operativa en la fecha planificada, una vez garantizada su seguridad y privacidad.

Pantallazo de la propuesta presentada por la colaboradora de Zarabanda, Leire Olmeda, en la que se podía leer su mail y teléfono.

Actualización de la web

La web participacion.rivasciudad.es/ fue modificada en 2024.

El espacio de encuestas ciudadanas anterior fue estrenada en noviembre de 2014. La anterior web permitía que cada usuario tuviera un perfil público en el que cada persona decidía la información que quería mostrar. Aunque la autenticación se realizaba de cara a la votación, no era obligatoria la identificación con fotografía y nombre y apellidos, aunque sí se permitía esta opción. La web actual no identifica las propuestas con usuarios concretos, de modo que no se conoce quiénes realizan las distintas propuestas. Tampoco se puede comentar las propuestas. Sí se pueden apoyar, sin embargo, dando click a los corazones sin necesidad de identificarse.