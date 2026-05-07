Planes de ‘ocio verde’ en Rivas para este mes de mayo

Una visita al Soto del Grillo y talleres en el Chico Mendes para conocer el cerro

La primavera es la mejor estación para salir de casa y disfrutar de la naturaleza. Con el sol en lo alto pero aun lejos del calor infernal del verano, estamos en el momento del año para descubrir los alrededores de Rivas. Por ello, aquí te dejamos una serie de planes «verdes» para aprovechar el mes de mayo.

Conoce el Parque Argroecológico del Soto del Grillo en familia

El próximo sábado 9 de mayo tendrá lugar una jornada de «huertas abiertas» en el Parque Argroecológico del Soto del Grillo, en la ribera del río Jarama. La visita, de 11:00 a 14:30, es una oportunidad para conocer este espacio municipal de 72 hectáreas donde conviven proyectos de agricultura orgánica y producción local.

A lo largo de la jornada se podrá conocer de primera mano como se trabajan los cultivos así como el cuidado de los animales del parque. Sobre la 13:00, a poco del final, está previsto que tenga lugar un almuerzo para los asistentes. Aunque la actividad es gratuita, es necesario inscribirse previamente en la web. Además, es importante que aquellos que deseen asistir tengan en cuenta que la finca de Soto del Grillo no dispone de servicio.

El Chico Mendes acoge dos citas para reconectar con la naturaleza de Rivas

Ese mismo sábado día 9 de mayo el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes organiza una jornada dedicada a aquellos que quieran aprender sobre la biodiversidad de Rivas y reconectar con los espacios verdes del municipio. El evento, programado de 11:00 a 13:00, está dividido en dos partes.

La primera actividad consiste en un taller de agricultura empleando el conocido como método «Nendo Dango». Se trata de una técnica de reforestación que consiste en encapsular semillas en pequeñas bolas de arcilla para protegerlas de animales y el mal tiempo. Los asistentes crearan sus propias «bombas de semillas» para luego lanzarlas y dejar que la lluvia haga su magia.

El otro de los talleres programados en el Chico Mendes consistirá en construir refugios artesanales para insectos. Madera, piñas y todo aquello que ofrece el entorno del Cerro basta para armar un pequeño hogar dedicado a albergar mariquitas y abejas ripenses. Además, los asistentes podrán llevar a casa los refugios que hayan construido en el taller para proteger los insectos a lo largo de todo Rivas.

Vista desde el cerro del Telégrafo / Ayuntamiento de Rivas

Para aquellos que no tengan suficiente con las actividades anteriores, el ocio verde se alargará hasta el final de mes en Rivas. La mañana del sábado 30 de mayo está programada una actividad para acercar a las familias ripenses a la realidad del cerro del Telégrafo. En «El bosque con los cinco sentidos» los asistentes escucharán los sonidos de la naturaleza y degustarán en grupo una serie de frutas para sentir en el paladar el sabor de los alimentos cuando estamos bajo el abrazo de la naturaleza.

Ambos talleres, tanto el del día 9 como el del 30, son gratuitos, aunque es necesario inscribirse enviando un mensaje a eduambiental@rivasciudad.es.