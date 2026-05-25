El PSOE de Rivas lleva al pleno las reivindicaciones de las educadoras infantiles

Las profesoras de la etapa de 0 a 3 años llevan en huelga desde el pasado 7 de abril

El PSOE de Rivas llevará al pleno de mayo una moción en la que reclama al Gobierno de Ayuso mejorar la educación infantil en la Comunidad de Madrid. Los socialistas transmitirán a la cámara las reivindicaciones de las educadoras infantiles, en huelga desde el pasado 7 de abril. Algunas de estas peticiones son la mejora salarial, la reducción de ratios y la implantación del modelo de pareja educativa, en el que dos profesoras son responsables de una misma clase.

El grupo socialista municipal se refiere al sistema actual de la etapa de infantil como un «verdadero laberinto». Denuncian que la falta de financiación tiene consecuencias directas en la educación de los más pequeños. «Lo que está en juego no es solo una mejora laboral, sino la forma en que una sociedad cuida, educa y acompaña a su infancia desde su primera etapa vital”, ha señalado la portavoz del PSOE en Rivas, Mónica Carazo.

El secretario general socialista, Alberto Cabeza, denuncia la falta de actuación del ejecutivo regional que «prefiere seguir aumentando la desigualdad», señala el partido en un escrito, a pesar de los más de 54 millones de fondos europeos que el Gobierno de España transfirió a la Comunidad de Madrid. Este dinero, explica el PSOE, está destinado a la creación de 5.300 plazas públicas de Educación Infantil en el territorio madrileño.

El secretario general del PSOE de Rivas, Alberto Cabeza / Ayuntamiento de Rivas

En el marco de la huelga, las educadoras infantiles de Rivas se concentraron a finales de abril en la Plaza de la Constitución del municipio para reivindicar su labor. La convocatoria contó con el apoyo del Ayuntamiento y de la propia alcaldesa. Alberto Cabeza también ha compartido su apoyo a las trabajadoras. «Al final, el ajuste económico recae sobre el eslabón más débil, que son las educadoras de primer ciclo», declara. Además, las profesionales se han encerrado en la Escuela Infantil Platero durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo.