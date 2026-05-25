UGT Madrid llevará a Rivas un punto móvil de prevención laboral

La unidad informativa estará el 27 de mayo en Rivas-Vaciamadrid con simuladores y asesoramiento gratuito

UGT Madrid instalará el próximo miércoles 27 de mayo un punto móvil de información sobre prevención de riesgos laborales en Rivas-Vaciamadrid. La iniciativa forma parte de las actuaciones incluidas en el VII Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid y recorrerá varios municipios del sureste madrileño durante esa semana.

El espacio estará ubicado en la Plaza de la Constitución y ofrecerá información, asesoramiento y materiales divulgativos relacionados con la seguridad en el trabajo. Entre los recursos previstos destacan unas gafas de realidad virtual con simuladores centrados en la extinción de incendios y las caídas en altura, dos de los accidentes más frecuentes en determinados sectores laborales.

Un recorrido por municipios del sureste

La acción impulsada por UGT Madrid contempla un total de 34 puntos móviles repartidos por distintos municipios de la región durante 2026. En la comarca sureste, el recorrido comenzará el lunes 25 de mayo en Arganda del Rey y continuará por Fuentidueña de Tajo, Rivas-Vaciamadrid y Campo Real.

En el caso de Rivas, la jornada se desarrollará durante la mañana del miércoles 27 de mayo. Además, según detalla el comunicado remitido por la organización sindical, miembros de la Comisión Ejecutiva de la Comarca Sureste de UGT-Madrid visitarán el punto móvil a las 12:00 horas.

Información práctica para trabajadores y empresas

El objetivo de esta campaña es acercar a trabajadores, autónomos y empresas información útil sobre salud laboral y prevención de accidentes. La propuesta busca también fomentar una mayor cultura preventiva mediante herramientas interactivas y demostraciones prácticas.

Las gafas de realidad virtual permitirán recrear situaciones relacionadas con riesgos laborales habituales, una fórmula cada vez más utilizada en programas formativos de prevención para mejorar la concienciación de los trabajadores.

Desde UGT Madrid explican que el punto móvil facilitará tanto publicaciones informativas como asesoramiento personalizado sobre normativa y buenas prácticas en el entorno laboral.

Cuándo estará el punto móvil en Rivas

El punto informativo de prevención laboral podrá visitarse:

Fecha: miércoles 27 de mayo

miércoles 27 de mayo Lugar: Plaza de la Constitución, Rivas-Vaciamadrid

Plaza de la Constitución, Rivas-Vaciamadrid Hora destacada: visita institucional prevista a las 12:00 horas

La actividad forma parte de la programación desarrollada por UGT Madrid dentro de las acciones de prevención laboral previstas para este año en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.