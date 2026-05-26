Madrid de cine: la región registró más de 2 mil rodajes en 2025

El número de grabaciones en el territorio madrileño se ha incrementado un 10% con respecto al año anterior

La Comunidad de Madrid acogió más de 2 mil rodajes en 2025. La región ha sido el escenario de las tres películas españolas más taquilleras en lo que va de año, como la última cinta de Santiago Segura, Torrente presidente, que ha recaudado más de 27 millones de euros. Desde el ejecutivo sitúan a la ciudad a la altura de otras grandes capitales europeas.

Madrid no solo atrae a las producciones españolas: entre las cintas internacionales rodadas en el territorio están Day Drinker, protagonizada por Jhonny Deep y Penélope Cruz, y la cuarta temporada del spin off de The Walking Dead. Aunque la mayoría de las producciones se ruedan en la capital, en concreto el 70%, entre los municipios que también han acogido rodajes están Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón.

El incremento en los rodajes en la región, que supone un 10% más que el año anterior, ha dejado en Madrid más de 7.300 jornadas de grabación. Según la Oficina del Audiovisual autonómica, 2025 acogió los rodajes de más de 100 películas y 600 anuncios, 286 cortos, casi 200 series y 241 videoclip.

La industria audiovisual madrileña ha demostrado estar a la altura de otras grandes capitales europeas, como Berlín, París o Roma. Se trata de una industria que genera casi 30 mil empleos de forma directa y contribuye en Madrid con el 2,6% del PIB.