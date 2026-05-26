Cultura renueva el programa Cine Senior para que los mayores vayan al cine por 2 euros

La mayoría de los mayores que han hecho uso del programa optan por films españoles, informó el Gobierno estatal

El Consejo de Ministros aprobó este martes la renovación del programa Cine Senior para el periodo 2026-27 con el que el Ministerio de Cultura financia con 11,5 millones de euros las entradas a las salas de cine a los mayores de 65 años, lo que les permite seguir disfrutando de películas en pantalla grande, los martes, por 2 euros.

Según informó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el programa «está siendo un auténtico éxito». Hasta el momento, este programa tenía una duración semestral, pero por segunda vez esta iniciativa es aprobada de forma anual «para que no haya ningún tipo de interrupción en el programa», incidió.

Urtasun destacó que el programa Cine Senior supone un apoyo directo a las salas de cine ya que gracias a esta iniciativa «muchas salas de cine han logrado permanecer abiertas en lugares donde había poca presencia de público». «Para nosotros apoyar las salas de cine es muy importante porque suponen un ecosistema cultural de primer nivel que está presente en todo el país». Y añadió que la iniciativa sirve para «promover un envejecimiento activo» y «combatir la soledad de las personas mayores».

PELÍCULAS ESPAÑOLAS

El titular de Cultura destacó que esta medida supone un espaldarazo al cine español «porque la gran mayoría de personas que utilizan el Cine Senior lo que hacen es ir a ver películas españolas».

Urtasun detalló que en su primera edición el programa contó con una participación de 900.000 personas y en su segunda edición fueron 1,6 millones de personas las que disfrutaron. En la edición que está actualmente en marcha, en las 28 semanas primeras, «llevamos ya 1,5 millones de espectadores».Y añadió que el programa «supuso el 33% de la taquilla en España».

El ministro señaló también que el Gobierno está tomando medidas de apoyo al cine para revertir las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy y así recordó que el Ejecutivo de coalición ha recuperado las ayudas a los guiones eliminadas por el anterior gobierno del Partido Popular.

Además, también destacó que su cartera ha impulsado una estrategia de «internacionalización del cine español» y se refirió a las acciones de apoyo a los productores y distribuidores del sector audiovisual español en Cannes.