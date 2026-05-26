30 de mayo: Manifestación contra la Ley de Caza en Madrid

Ecologistas y animalistas convocan una protesta contra la nueva normativa cinegética regional que empeora la anterior del franquismo

La futura Ley de Caza y Pesca Fluvial de la Comunidad de Madrid va a recibir una sonora respuesta en las calles el próximo 30 de mayo. Diversas organizaciones ecologistas y animalistas han convocado una manifestación en el centro de la capital para protestar contra el proyecto legislativo que el Gobierno regional tramita actualmente en la Asamblea de Madrid. La protesta comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Callao y recorrerá varias calles del centro hasta la sede de la Consejería de Medio Ambiente.

La convocatoria está impulsada por la Plataforma Ecologista Madrileña, la Asociación Empatía y la Plataforma No a la Caza (NAC), que consideran que la nueva normativa supone un “retroceso” en materia de protección ambiental, bienestar animal y acceso ciudadano al entorno natural.

Qué critica la plataforma convocante

Las organizaciones denuncian que el texto amplía las especies cazables de 24 a 31 e incorpora aves acuáticas y limícolas con escasa presencia en la región o con poblaciones en declive. También rechazan la ampliación de los periodos de caza y la autorización de nuevas herramientas tecnológicas como drones, dispositivos térmicos o visores nocturnos para localizar animales.

Otro de los puntos que genera mayor rechazo es la recuperación de modalidades de caza consideradas especialmente controvertidas por colectivos animalistas, como la caza de paloma con cimbel o la perdiz con reclamo. Según el documento difundido por las organizaciones convocantes, la norma también permitiría el uso de hasta 500 perros de rehala por montería.

Restricciones de acceso durante jornadas de caza

Entre las críticas figura además la posibilidad de restringir el acceso a caminos públicos y márgenes de ríos durante jornadas cinegéticas. Las plataformas sostienen que la ley puede afectar al uso recreativo del medio natural por parte de senderistas, ciclistas o vecinos de municipios rurales.

Los convocantes aseguran que la manifestación pretende reunir no solo a colectivos ecologistas y animalistas, sino también a ciudadanos que consideran que el entorno natural debe mantenerse accesible para toda la población. Según los organizadores, más de doscientas organizaciones de distintos puntos de España ya se han adherido a la movilización.

Recorrido de la manifestación en Madrid

La marcha partirá desde la Plaza de Callao y avanzará por la calle Preciados hasta la Puerta del Sol, donde está prevista una parada frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Después continuará por la calle Alcalá hasta la esquina con la calle Sevilla, junto a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.