Alfonso Serrano (PP) visita Rivas para hablar de la inseguridad

El PP municipal critica la reprobación de una concejala y señala la crisis entre el Ayuntamiento y los directores de los colegios

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha reunido este miércoles en Rivas con el grupo municipal popular. El encuentro, de apenas media hora, ha servido para analizar la situación de inseguridad que, según la formación, vive el municipio.

Serrano se ha referido a Rivas como “el laboratorio de un modelo fracasado”, haciendo referencia a la coalición de izquierdas que gobierna el municipio. Según el popular, Rivas es uno de los municipios en los que más ha crecido la delincuencia en los últimos años. Y, sin embargo, el Ayuntamiento no toma medidas para combatir la criminalidad, sostuvo Alfonso Serrano en Rivas.

Alfonso Serrano en Rivas denuncia la inseguridad del municipio

El secretario general del PP de Madrid ha denunciado que en Rivas, como en la Comunidad, no hay policías locales para proteger a los vecinos pero sí “para escoltar a activistas políticas con un cabestrillo sin venir a cuento”, haciendo referencia a Sara Santaolalla. Preguntado por las iniciativas planteadas por el PP de Madrid en relación a la seguridad, el popular ha echado balones fuera. Asegura que las competencias en esta materia pertenecen al delegado del gobierno, Francisco Martínez.

En su visita a Rivas, Alfonso Serrano ha estado acompañado por la portavoz del grupo municipal popular, Janette Novo. Ella ha criticado cómo se gestionan los recursos policiales. “Los vecinos no son el cajero automático del Ayuntamiento”, ha señalado Novo. La portavoz local del PP acusa al consistorio de instrumentalizar la policía con fines recaudatorios y no poner el foco en la seguridad.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, junto a miembros del grupo popular municipal

Rivas y la delincuencia, en cifras

Los dos principales delitos que se producen en Rivas son los hurtos y las estafas informáticas. Según las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior, ambos aumentaron durante el año 2025.

Los fraudes por internet han crecido un 30% con respecto al año anterior, mientras que el resto de ciberdelitos aumentan un 25%. Los robos sin violencia se han visto incrementados un 20%, una cifra que sitúa a Rivas como el cuarto municipio con mayor proporción de hurtos, solo con Madrid, Leganés y San Sebastián de los Reyes por delante.

La climatización de las aulas y la reprobación de una concejala

Además de tratar los asuntos de inseguridad ciudadana, Alfonso Serrano en Rivas ha aprovechado su visita para criticar la reprobación de una concejala del PP. Esta reprobación está planteada en el pleno de hoy. Se trata de Amara Gómez Garzón, concejala popular y directora del CEIP Las Cigüeñas. El Ayuntamiento la acusa de parcialidad a la hora de encarar el proyecto para la climatización de los colegios.

“Es una cacería por ser concejala”, ha señalado Janette Novo. La portavoz asegura que defenderán a González Garzón en el pleno de hoy y que desde el grupo municipal popular no comparten los motivos en los que se basa la reprobación.

Sobre el plan para implementar sistemas de aerotermia en los colegios de Rivas, el Ayuntamiento señala que, al ser una medida en materia de infraestructuras, la financiación del proyecto recae sobre la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno de Ayuso aseguran que se trata de un tema de mantenimiento, cuya competencia sería del municipio. “Si el Ayuntamiento de Rivas puede destinar dinero a poner placas solares en los centros públicos, puede hacer lo mismo con la aerotermia”, ha comentado Serrano.

La climatización de las aulas también ha generado un choque entre el Ayuntamiento y los directores de los colegios públicos de Rivas. Los docentes han publicado un escrito en el que critican cómo ha gestionado el proyecto el consistorio. Denuncian la «torpeza» a la hora de respetar las competencias del Consejo Escolar.