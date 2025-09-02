Los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid mejoran en resultados académicos y convivencia escolar

El 95% de los centros ha implantado medidas contra el acoso y programas de innovación educativa.

Los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid han experimentado una mejora en sus resultados académicos y en la convivencia escolar. Esto se ha observado durante los últimos cuatro cursos. Así lo refleja el balance del Plan Plurianual de la Inspección Educativa 2021-2025, presentado este 12 de agosto. El informe concluye que la mayoría de los centros públicos han aplicado con éxito medidas preventivas contra el acoso escolar y han reforzado programas de innovación docente.

Resultados positivos en el ámbito académico y de gestión

La Inspección Educativa ha evaluado el funcionamiento del 60% de los colegios e institutos sostenidos con fondos públicos. También ha evaluado la gestión del 40% de los equipos directivos. El estudio se ha basado en 80 indicadores que abarcan desde la organización académica hasta la gestión pedagógica y administrativa.

Los resultados muestran que:

En más del 90% de los centros se mantuvieron o aumentaron los grupos de estudiantes.

Casi el 95% comprobó la eficiencia en la organización de horarios.

Más del 95% puso en marcha programas de innovación y planes de acogida para los alumnos.

Además, el 85% de los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid mejoraron sus calificaciones respecto al periodo anterior. En el 80% se observó un avance positivo en los indicadores de convivencia escolar.

Prevención del acoso y mejora de la convivencia

Uno de los datos más relevantes es que el 95% de los centros aplicó medidas preventivas contra el acoso escolar y estrategias de resolución de conflictos. Además, estas acciones han permitido reducir los problemas de convivencia y reforzar la integración entre estudiantes.

El informe también señala que los centros han establecido mecanismos eficaces para combatir el absentismo escolar, asegurando que más alumnos permanezcan dentro del sistema educativo.

El papel de la Inspección Educativa

La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid, organismo independiente que supervisa el cumplimiento de la normativa, ha destacado la importancia de estas actuaciones. Son fundamentales para garantizar la equidad y la calidad del sistema. Su labor se centra en evaluar la práctica docente, fomentar el liderazgo de los directores y velar por el correcto funcionamiento de los colegios e institutos.

Un balance positivo para el futuro educativo

El Plan Plurianual 2021-2025 confirma que los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid avanzan hacia un modelo más inclusivo, innovador y comprometido con la convivencia. Por otra parte, estos logros suponen un impulso para seguir trabajando en políticas educativas. Se busca fortalecer la enseñanza pública y asegurar mejores oportunidades para los estudiantes madrileños.