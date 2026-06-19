Los colegios de Rivas ahorran 80.000 euros en energía y recursos en el curso 2024/2025

Los 14 centros públicos del Proyecto 50/50 redujeron el consumo de agua, gas y electricidad

Los colegios públicos de Rivas-Vaciamadrid participantes en el Proyecto 50/50 cerraron el curso 2024-2025 con un ahorro de energía y recursos cercano a los 80.000 euros en consumo de agua, gas y electricidad. La iniciativa implica a 14 centros educativos de la ciudad. Además, permite que la mitad del dinero ahorrado se reinvierta directamente en los propios colegios. Mientras tanto, el otro 50% revierte al presupuesto municipal.

El Proyecto 50/50 logra un importante ahorro de energía y recursos. Para conseguirlo, combina medidas de eficiencia energética con actividades educativas para fomentar hábitos de consumo responsable entre alumnado, profesorado y familias. La iniciativa se desarrolla en Rivas desde el curso 2018-2019 y forma parte de las estrategias locales de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

Una década impulsando el ahorro de energía con el Proyecto 50/50

El Proyecto 50/50 se basa en la creación de equipos de trabajo dentro de cada centro educativo para detectar consumos innecesarios. Además, promueve cambios de comportamiento relacionados con el uso de la energía y el agua. Estos cambios redundan en el ahorro de ambos recursos.

Los resultados acumulados muestran una evolución positiva. En el curso 2019-2020 los colegios lograron un ahorro conjunto cercano a los 48.000 euros. La cifra ascendió a 57.300 euros en 2021-2022 y alcanzó su máximo histórico durante el curso 2023-2024, cuando superó los 91.500 euros.

Aunque el último ejercicio no igualó ese récord, los cerca de 80.000 euros ahorrados mantienen al programa entre las iniciativas de eficiencia energética más consolidadas de la ciudad.

Los comités energéticos, pieza clave en el ahorro de energía del Proyecto 50/50

Uno de los elementos centrales del proyecto son los llamados comités energéticos, formados por alumnado, profesorado y familias. Estos grupos impulsan campañas de sensibilización y proponen medidas para reducir el consumo de recursos en los centros.

Durante el último curso se celebraron tres encuentros entre los distintos comités para intercambiar experiencias y abordar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Entre los temas analizados destacó el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Incluía el consumo de electricidad y agua asociado al funcionamiento de los centros de datos que sustentan estas tecnologías.

Además, en octubre de 2025 tuvo lugar una reunión entre docentes y familias para evaluar la trayectoria del programa . También sirvió para plantear nuevas líneas de trabajo para los próximos años.

Cartas educativas y un logotipo común

Entre las novedades desarrolladas durante el curso destaca la creación de una baraja educativa sobre sostenibilidad. Ha sido diseñada de forma colaborativa por los participantes de los distintos colegios. El material ya se utiliza en actividades y juegos relacionados con el ahorro de recursos y el cuidado del medio ambiente.

También se ha estrenado una imagen común para el Proyecto 50/50. El logotipo fue elegido mediante un concurso entre el alumnado de los centros participantes. Además, se presentó durante un encuentro intercentros celebrado en mayo en el centro municipal Chico Mendes.

Avanza la climatización de los centros

El Ayuntamiento vincula estos proyectos de sostenibilidad con las inversiones en infraestructuras educativas. Actualmente se están ejecutando las obras de climatización con frío en las cinco escuelas infantiles municipales. También en los colegios Jarama, Cigüeñas, Mario Benedetti y El Olivar.

Según la planificación municipal, estos trabajos concluirán este año y la climatización del resto de centros educativos públicos de Rivas-Vaciamadrid quedará completada en 2027.