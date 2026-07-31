Ecologistas en Acción alerta de que los incendios disparan la contaminación por partículas y ozono

Muchos municipios están alcanzando niveles que superan los umbrales de alerta, por lo que los ecologistas reclaman medidas.

Ecologistas en Acción alertó este miércoles de que los incendios forestales están disparando la contaminación y los niveles de partículas respirables (PM10), partículas finas (PM2,5) y ozono troposférico, en las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o Cataluña.

Según explicó la organización, las emisiones procedentes de la quema de biomasa forestal están elevando los niveles de las citadas partículas por encima de los umbrales de alerta establecidos por la normativa.

Las estaciones de medición situadas cerca de los grandes incendios registrados en provincias como Ávila, Guadalajara, Madrid, Toledo o Soria están detectando episodios de contaminación severa,

Así, la situación “más preocupante” se da en los municipios madrileños de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, próximos a las zonas afectadas por los incendios de Ávila y Toledo. Allí se han registrado concentraciones medias diarias de hasta 100 microgramos por metro cúbico de PM10 y PM2,5, niveles que duplican los valores de referencia de alerta.

Además de las partículas, Ecologistas en Acción subrayó que los incendios están contribuyendo a disparar el ozono troposférico. La entidad señaló que se ha superado en una docena de ocasiones el umbral horario de información a la población por ozono (180 microgramos por metro cúbico) en estaciones de Madrid, Castilla-La Mancha y Soria.

El caso más destacado se produjo en el área metropolitana de Barcelona, donde el pasado 8 de julio la estación de Badalona superó durante dos horas el umbral de alerta por ozono de 240 microgramos por metro cúbico, en un episodio que la organización vinculó a los incendios registrados en Cataluña.

Ecologistas en Acción también advirtió de que a los daños ambientales y sociales de los incendios se suma un importante impacto sanitario para la población expuesta a esta contaminación. Además de partículas y ozono, la entidad denunció que la quema de masas forestales libera hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos cancerígenos cuya presencia ni siquiera se está monitorizando de forma habitual.

Asimismo, la organización criticó la actuación de las administraciones autonómicas y sostiene que Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid carecen de planes de acción a corto plazo para afrontar estos episodios de mala calidad del aire, pese a que debían haberlos aprobado hace años. También reprochó a la Generalitat de Cataluña que, pese a disponer de un plan específico, no aplicara restricciones a determinadas actividades industriales y emisoras durante los episodios de contaminación.

Por ello, Ecologistas en Acción pidió medidas informativas más eficaces y restricciones temporales a las emisiones procedentes del tráfico y de la industria ante la previsión de nuevos episodios de contaminación asociados a la cuarta ola de calor del verano.