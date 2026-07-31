Cierre temporal de la zona acuática en el Centro Deportivo Supera Rivas La Luna

El Centro Deportivo Supera Rivas La Luna se ha consolidado como uno de los espacios de salud, deporte y ocio de referencia para los vecinos del barrio de La Luna y de todo Rivas-Vaciamadrid. Para garantizar que las instalaciones se mantengan en las mejores condiciones de higiene, seguridad y confort, el centro ha programado sus labores anuales de conservación y mejora técnica.

Si utilizas habitualmente el área acuática o de bienestar del polideportivo, a continuación te detallamos las fechas del cierre temporal, qué zonas se verán afectadas y por qué estos trabajos benefician a todos los usuarios.

Calendario de los trabajos de conservación

La pausa en el servicio acuático está planificada para el mes de agosto con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios habituales. En concreto, el área de agua cerrará sus puertas desde el lunes 10 de agosto hasta el domingo 23 de agosto, ambos días incluidos. Tras dos semanas de actuación intensiva, las instalaciones volverán a abrir al público con total normalidad el lunes 24 de agosto.

Espacios del recinto afectados por el cierre

Durante estos 14 días, la suspensión del servicio aplicará exclusivamente al recinto acuático interior. No se podrá acceder al vaso principal o piscina grande, la piscina pequeña de aprendizaje ni al espacio de SPA y bienestar. Las acciones incluyen el vaciado completo, la desinfección profunda de los vasos y la puesta a punto de los sistemas de filtración, depuración y fontanería.

Aunque la zona acuática interior permanezca cerrada temporalmente, las demás áreas del centro seguirán funcionando en su horario estival habitual. El polideportivo invita a sus usuarios a adaptar sus entrenamientos aprovechando la sala de fitness o sumándose a las clases colectivas, manteniendo así sus hábitos saludables mientras se completan las mejoras en el vaso de agua y el SPA.

Coincidiendo con la época estival, el centro adapta su jornada de atención al público. Desde el 01/07/2026 hasta el 31/08/2026, el polideportivo entra en su horario de verano:

Lunes a viernes: De 08:00 a 23:00 h

De 08:00 a 23:00 h Sábados: De 09:00 a 22:00 h

De 09:00 a 22:00 h Domingos: De 09:00 a 15:30 h y de 16:30 a 20:30 h.