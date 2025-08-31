Rivas se mantiene a la cabeza en hurtos y estafas informáticas

Los robos con fuerza en domicilios y establecimientos se duplican en este trimestre respecto al mismo trimestre del año pasado.

El Ministerio de Interior ha publicado los datos correspondientes a la criminalidad del segundo trimestre de este año. En Zarabanda te ofrecemos los datos analizados por habitante, para poder contextualizar los datos de los distintos municipios madrileños.

Con los datos de este trimestre, los delitos que se producen con mayor frecuencia en la ciudad (hurtos y estafas informáticas) se encuentran por encima de la media madrileña y tienen una frecuencia superior al resto de municipios de más de 20.000 habitantes de la región. En el caso de los hurtos, con 5,37 cada 100.000 habitantes, Rivas ha sido la segunda ciudad con mayor incremento interanual, tras Torrejón de Ardoz. En concreto, ha habido un 28% más de hurtos este trimestre que el equivalente de 2024. Lo mismo ha sucedido en el caso de las estafas informáticas, con el segundo mayor incremento (19,4) tras Pozuelo de Alarcón.

Calculamos los delitos que se producen cada trimestre a partir de los informados por el Ministerio de Interior y calculamos la tasa cada 1.000 habitantes según el último dato oficial publicado por el INE. Sólo ofrecemos la información de los delitos con una tasa mayor a un delito cada 100.000 habitantes. No se ofrece la categoría “Resto” de delitos porque, entendemos, genera una distorsión del análisis. Este «resto de delitos» se compone de delitos contra la seguridad vial, defraudaciones, amenazas, contra la administración de justicia… Los delitos contra la seguridad vial, que incluye el exceso de velocidad o conducir bajo el efecto del alcohol y las drogas, supusieron el 22% del total de los delitos a nivel estatal en 2020.

La variación que se ofrece es la evolución interanual de dichas tasas, para tener en cuenta el carácter estacional de algunos de los delitos.

Durante el segundo trimestre se han producido 1,11 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones cada 100.000 habitantes. Esto supone el doble respecto al año anterior.

Los delitos sexuales, aunque a nivel autonómico han aumentado un 9,5 %, no han visto variación en Rivas. Estos delitos contra la libertad sexual en Rivas se encuentran por debajo de la media.

En conjunto, la criminalidad convencional ha aumentado un 23,1 % interanual. La cibercriminalidad ha aumentado un 18,1 %. A nivel autonómico, prácticamente no ha habido variación interanual. Los delitos convencionales descendieron un 2,9 % y los ciberdelitos aumentaron un 2,3 %.