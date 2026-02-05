Las citas con el médico de familia siguen superando los 15 días en Rivas

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública recoge datos vecinales que evidencian los retrasos en atención primaria y especialidades.

La demora en las citas médicas de atención primaria en Rivas-Vaciamadrid continúa muy por encima de lo recomendable, según los datos recogidos durante 2025 por la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública. El estudio, basado en registros semanales que han aportado unas 40 vecinas y vecinos, muestra esperas medias de entre 16 y 21 días para poder ser visto por el médico de familia, según cuál sea el centro de salud, una situación que el colectivo considera insostenible .

Los datos corresponden al seguimiento de las citas de medicina de familia en los centros de salud de La Paz, Santa Mónica y 1º de Mayo, y reflejan una mejora puntual en uno de ellos que no logra compensar el retraso estructural del sistema. El análisis se enmarca en la denuncia continuada de la plataforma sobre el deterioro de la atención primaria en la Comunidad de Madrid.

Mejoras que no cambian el problema de fondo

En el centro de salud La Paz, la media de espera del último trimestre se ha situado en 11 días, una bajada atribuida a la incorporación de cuatro profesionales. Esta mejora ha reducido la media anual hasta los 16 días. No obstante, sigue lejos del umbral que los profesionales sanitarios consideran adecuado para una atención eficaz.

En el resto de centros la situación es más estable, pero no mejor. En Santa Mónica, la demora media del último trimestre ha sido de 19 días, con una media anual de 21. Por su parte, en el centro de salud 1º de Mayo la espera se mantiene en 19 días, tanto en el último trimestre como en el conjunto del año.

La atención primaria, lejos de los plazos que se recomiendan

Desde la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública se recuerda que, antes de los actuales recortes, el acceso al médico de familia se daba en un plazo de dos o tres días. Las demoras actuales, señalan, ponen más difícil el seguimiento de enfermedades crónicas, retrasan diagnósticos y aumentan la presión sobre urgencias.

El colectivo vincula esta situación a unas políticas de Ayuso que, a su juicio, debilitan la atención primaria como pilar del sistema de salud. En este contexto, advierten de que las mejoras puntuales no resuelven un problema estructural de falta de recursos y planificación.

Preocupación por los cambios en el sistema de citación

La plataforma también alerta sobre el llamado proyecto Oracle, impulsado por la Comunidad de Madrid para gestionar las listas de espera. Según explican, el nuevo modelo prioriza asignar una cita rápida aunque sea con un profesional distinto, rompiendo la continuidad médico-paciente.

Diversas asociaciones de profesionales y pacientes han mostrado su rechazo a este enfoque, al considerar que la relación estable con el médico de familia es clave para mejorar resultados en salud y reducir riesgos. Algo que se considera aún más importante en el caso de personas mayores o con patologías complejas.

Especialidades: retrasos aún mayores

Además de la atención primaria, la plataforma ha recopilado datos sobre la demora en las citas médicas de especialidades aportados por vecinos de Rivas. Aunque la muestra es menor, han recogido cifras que les permiten afirmar que «los tiempos de espera reales superan en mucho a los que publica de forma oficial por la Consejería de Sanidad».

Por ejemplo, detallan casos como el de las «Ecografías» en el Gregorio Marañón, que registra la mayor diferencia (322 días): con una demora media de 133 días declarada por la Comunidad de Madrid, los vecinos de Rivas que aportaron datos tuvieron que esperar la friolera de 455 días. También destaca «Rehabilitación (Unidad del Dolor)» en el Hospital del Sureste con una demora media de 102 días declarada por la Comunidad de Madrid frente a los 420 días de un vecino de Rivas.

Por otro lado, el caso con menor diferencia es Oftalmología con «tan solo» 27 días más de espera de vecinos ripenses respecto a los 123 días de demora que declara la Comunidad de Madrid.

También registra el Hospital del Sureste diferencias importantes en Cirugía general y digestiva (147 días más de demora), Digestivo (273 días más), Ginecología (221), Neumología (243), Psiquiatría (119), Rehabilitación (233), Traumatología (284). Y en el Gregorio Marañón al que también acuden ripenses, han encontrado: Cirujano vascular (270), Cirujía pediátrica (164), RMN (Resonancias) con 137 días de diferencia, TAC (299), Cirugía general y digestiva (239) y Urología (130).

Esta situación reaviva una reivindicación histórica de la Plataforma Rivas con la Sanidad Pública en el municipio: la necesidad de contar con un centro de especialidades y pruebas diagnósticas propio. Actualmente, muchos pacientes deben desplazarse a otros municipios, lo que añade tiempo y dificultades a su atención.

Una reivindicación que se mantiene desde hace más de dos décadas

La Plataforma Rivas con la Sanidad Pública recuerda que llevan 23 años pidiendo un centro público con especialidades, pruebas diagnósticas y urgencias. Una necesidad que valoran como especialmente urgente para una ciudad que supera ya los 100.000 habitantes. Defienden que la sanidad pública debe garantizar atención cercana y en plazos razonables, sin derivaciones sistemáticas a centros privados.

Los datos que han recogido, concluyen, “hablan por sí solos”. Los portavoces subrayan su exigencia de dotar de más recursos a la atención primaria y reducir de forma real las listas de espera. Una demanda que sigue siendo central para buena parte de la población de Rivas-Vaciamadrid, según los datos de la última encuesta municipal.

