Los centros de salud de Rivas, entre los que más reclamaciones reciben

Los centros de salud La Paz y Santa Mónica figuran entre los que más reclamaciones acumulan en la Comunidad de Madrid.

El último informe del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud, con datos de 2024, refleja la situación de los 264 centros de salud de Rivas Vaciamadrid. La Paz y Santa Mónica presentan un índice de reclamaciones por encima de la media regional. Esto los sitúa en posiciones destacadas en este indicador negativo. En la estadística de la Comunidad de Madrid no aparece el centro de salud Primero de Mayo. Esto se debe a que administrativamente se trata de un consultorio dependiente del centro de salud Santa Mónica. Es por ello que la población asignada al Santa Mónica es de 62.571 personas. De media, cada centro estaría atendiendo a 31.285 personas. Más personas tiene asignadas el centro de salud La Paz, en Covibar, con 33.389 tarjetas.

Más de 50 centros en la Comunidad de Madrid, incluyendo algunos que tienen coonsultorios locales asociados, tienen más de 35.000 personas asignadas. Por otro lado, 176 centros tienen menos de 30.000 personas.

Los centros de salud de Rivas están entre los que más reclamaciones reciben

En La Paz y Santa Mónica hubo en 2024 8,52 y 8,67 reclamaciones, respectivamente, cada 10.000 consultas. Ha habido un aumento de casi un punto en el caso de La Paz. Además, el centro Santa Mónica (que incluye el centro Primero de Mayo) aumentó en 0,7 puntos. En 15 centros de salud se encuentra un mayor índice de reclamaciones. Destaca el de Carabanchel Alto con 34,50.

A nivel autonómico, el índice de reclamaciones fue de el 4,83. Supuso un aumento desde los 4,28 en 2023. Este aumento se encuentra más bajo que el 5,22 de 2022. El índice de reclamaciones refleja la frecuencia relativa con la que los ciudadanos presentan reclamaciones. Esta frecuencia se relaciona con el volumen de actividad asistencial prestada. Es decir, cuántas reclamaciones se producen por cada 10.000 actos asistenciales realizados en los centros de salud.

La Plataforma por la Sanidad Pública Rivas ha insistido en los último años en la importancia de presentar reclamaciones en los centros de salud, principalmente por la situación de las urgencias.

Satisfacción por debajo de la media

El índice de satisfacción en Rivas se encuentra entre los más bajos de la Comunidad. En toda la región, este porcentaje alcanzó el 84,07%. Tal y como destaca la Comunidad de Madrid, el 75% de los centros de salud muestra una valoración superior al 81,19%. Los dos centros de salud de Rivas se encuentran en el 25% restante, con un 76,24 % en ambos centros. Este porcentaje ha aumentado 10 puntos desde 2023.

Este índice se calcula como el porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con la atención sanitaria recibida en el centro de salud. La valoración del grado de satisfacción global con la atención recibida se realiza mediante una escala de 5 categorías. Estas categorías van desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”.

La satisfacción con la facilidad para conseguir cita con el médico de familia o pediatra se muestra en Rivas como inferior a la media autonómica, que tiene un 60,18%. En concreto, en La Paz hay un 54,46% de satisfacción para conseguir cita, con un incremento de 13 puntos. En el centro Santa Mónica ha aumentado más de 15 puntos, hasta el 53,47%.