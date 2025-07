OPINIÓN

La vida es sueño… o pesadilla, según se mire.

Nuestro experto en cine Mr. Bela Vhista nos acerca a ‘Dream Scenario’una película con una sátira inquietante protagonizada por Nicolas Cage.

La película que les sugiero en esta ocasión es un film pequeño, pero cargado de mucha mala baba; lo que la hace ser más de lo que parece en principio. Se llama Dream Scenario, y está protagonizada por Nicolas Cage. Parece que nuestro amigo Nicolas ha salido de su travesía en el desierto de las películas de ínfima calidad, que amenazaba con convertirlo en un Liam Neeson lisérgico; y es que cuando tienes problemas con el fisco en EEUU, mejor que pagues pronto, porque si no, atente a las consecuencias. No importa que sea culpa de un gestor que te asesoró mal, que a ellos no les importa ni perdonan. Nicolas tuvo la mala suerte de invertir en la compra de inmuebles, pero el 2008 le jugó una mala pasada y tuvo que pagarle demasiado dinero a Hacienda, lo que provocó que su economía corriera peligro. Así que tuvo que agarrarse como a un clavo ardiendo a cualquier película que pudiera darle dinero. Ahora, por fin parece que ha salido de ese bache y nos regala pequeñas joyas (no para todos los gustos), como esta que les comento.

Dream Scenario es una extraña mezcla de géneros: comedia, terror y drama en un coctel que sirve como envoltorio de una denuncia descarnada sobre nuestra sociedad actual. Nuestro protagonista aparece en los sueños de la gente y lo que, en principio, puede ser algo gracioso y sin importancia, deviene en una bola de nieve de odio que rueda y rueda por la ladera hasta convertirse en un monstruo que por momentos nos recuerda los tiempos infames de la caza de brujas de los años 50 en la tierra de la libertad. Lo malo de esto es que el argumento te da una bofetada de realidad en toda la cara, y sin esperarlo, te das cuenta de que salvo el elemento fantástico, tú también estás inmerso en una pesadilla así.

La crítica de la película se centra en las redes sociales y en la cultura de la cancelación, que son el Gran Hermano que todo lo ve y juzga, que recuerda cuándo dijiste algo y que lo saca fuera de contexto, para condenarte por un crimen que está en la mente de la gente. Ya no te echan a los lobos por lo que hayas hecho, sino por lo que piensas; o peor aún, por lo que piensan que estás pensando. En este retorcido nudo kafkiano no hay salida, y ves cómo el protagonista, un inmenso Nicolas Cage, va directo a su infierno. Un infierno que también nos espera a nada que demos un paso en falso.

La película puede recordarnos a Freddy Krueger y su pesadilla en Elm Street, pero esto es mucho peor, pues la pesadilla salta al mundo real, y no hay esperanza de despertar.