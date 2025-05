Redescubriendo a Tim Burton: Más allá de la pesadilla

Nuestro experto en cine Mr. Bela Vhista nos acerca a un autor que ha generado su propio universo cinematográfico.

El plan que les propongo esta vez desde mi humilde morada es otro programa doble retro con dos joyas de Tim Burton (aunque la mayoría de sus obras son joyas… a excepción de contadas ocasiones como Dumbo, una decepción perpetrada para Disney, estudio que se ha convertido en el Rey Midas, pero no precisamente del oro), y es que este siniestro director tiene una maravillosa contradicción: cuando hace sus películas más pequeñas, son las más grandes. Su “Eduardo Manostijeras” es magia pura que le dejaron hacer tras triunfar con Batman y su “Pesadilla antes de Navidad” (Dirigida por Heny Sellick) después de Batman vuelve. Esta última obra navideña de Stop Motion tiene un documental (parte de la serie “Las películas que vimos” en Netflix) que es una delicia. Una locura de producción que llevó a una obra maestra con una música imperecedera.

Así que apaguen las luces, arrellánense en sus sillones (Como siempre si es en compañía, mejor) y disfruten del bizarro universo de este genio.

En primer lugar, les recomiendo “Ed Wood”. Una biografía sobre el que llamaron el peor director del mundo (El puesto hoy día está muy disputado y reñido entre algunos directores afamados de los que perpetran Blockbusters infectos directos a la letrina). Desde el primer fotograma nos internamos en un extraño mundo de personas fuera del sistema, los raros, los freakies (en el mejor sentido de la palabra). Esos de los que las personas “normales” se ríen sin darse cuenta que no son mejores que ellos y que como se verá, también tienen sueños, sueños llenos de glamour y maravillas. Ed Wood (Encarnado por un jovial Johnny Depp) quiere dirigir películas a toda costa, y no parará hasta conseguir su objetivo. No importa que no tenga medios ni talento, pero tiene las ganas, la fiebre del cine y sobre todo tiene compañeros y amigos tan locos como él, como Bela Lugosi (El Drácula original en la piel de Martin Landau en una actuación que le proporciono un merecido Óscar). Con tan variopinto y estrambótico grupo ¿Qué puede fallar? … ¡Todo! Pero ¿A quién le importa? Cuando vean la película sabrán a lo que me refiero.

Como segunda parte de nuestro programa retro tenemos “Big Fish”, otro retrato intimista donde los sentimientos superan al efecto especial. Una historia de un hijo (William Bloom interpretado por Billy Crudup) que no se lleva bien con su padre, Edward Bloom (Albert Finney de viejo y Ewan McGregor de joven) y que regresa al hogar al enterarse de que su progenitor tiene una enfermedad terminal. William tendrá que volver a escuchar las increíbles aventuras de juventud de su padre y tendrá muy difícil separar realidad y fantasía, porque como descubrirá, a veces, la realidad es más extraña que la ficción y a veces la supera. Edward posee un don para contar historias, y un inagotable afán de llegar hasta donde se propone hacerlo. Un hombre que no conoce la palabra «no» ni está dispuesto a que salga de su boca. La película es una hermosa fábula sobre el amor, la familia, las metas y la vida misma.

Conozcan con estas propuestas a Tim Burton, el hombre detrás del freak, y saboreen estas dos perlas de buen cine.