La Sinfónica de Rivas cierra temporada transportándonos al Hogwarts de Harry Potter

El Centro Cultural García Lorca acoge el día anterior, viernes 10, al coro Gospel Flame.

La Orquesta Sinfónica de Rivas Alma Mahler despedirá su temporada de abono 2025-2026 el sábado 11 de abril con ‘Harry Potter in concert’, un espectáculo centrado en las bandas sonoras de la popular saga cinematográfica. El concierto, previsto a las 20.00 en el auditorio Pilar Bardem, propone un recorrido musical por la evolución narrativa del universo mágico a través de sus distintos compositores.

Concebido como “un viaje musical de cine”, el programa de la Sinfónica de Rivas incluye suites de todas las etapas de la franquicia Harry Potter. La velada arranca con la obra de John Williams, autor de los temas iniciales y de piezas icónicas como Hedwig’s Theme, junto a música de La piedra filosofal, La cámara secreta y El prisionero de Azkaban. “La propuesta artística invita al público a recorrer la evolución del mundo mágico a través de sus bandas sonoras”, señala la formación.

Rememora la banda sonora de la saga de Harry Potter con la Orquesta Sinfónica de Rivas

El concierto avanza hacia los tonos más oscuros de la saga de Harry Potter con composiciones de Patrick Doyle (El cáliz de fuego), Nicholas Hooper (La orden del Fénix y El príncipe mestizo) y Alexandre Desplat, responsable de la música de Las reliquias de la muerte. La selección de la Sinfónica de Rivas busca reflejar cómo la música evoluciona en paralelo al crecimiento de los personajes y al tono más dramático de la historia.

Entradas a 16 euros para la última cita de la temporada de la Sinfónica de Rivas

Con entradas a 16 euros, la cita supone el cierre de temporada para la formación ripense, que apuesta en esta ocasión por un repertorio cinematográfico capaz de combinar la exigencia sinfónica con el atractivo del imaginario audiovisual contemporáneo.

La Orquesta Sinfónica de Rivas Alma Mahler, durante una actuación en el Pilar Bardem. (EDUARDO F. RUIZ)

Viernes 10: Fusión de gospel y pop en el Federico García Lorca

Un día antes, el viernes 10 de abril, la programación cultural de Rivas acoge una propuesta de signo muy distinto con el concierto del coro madrileño Gospel Flame. Actuarán en el centro cultural Federico García Lorca, a las 20:00 horas. Dirigido por Beatriz Sáez, el grupo presenta un repertorio que mezcla góspel contemporáneo con versiones de pop de temas muy conocidos.

El programa incluye temas de artistas como Tye Tribbett o Michelle Williams, junto a adaptaciones de canciones populares como Viva la vida de Coldplay. U otros temazos reconocibles como Don’t You Worry ’Bout a Thing de Stevie Wonder o Can’t Take My Eyes Off You de Frankie Valli.

Gospel Flame se creó hace apenas un año pero su espectáculo ha sido un éxito

La formación, creada en 2024, reúne a intérpretes procedentes del góspel, el teatro musical, el jazz o el soul. Según sus responsables, ofrece “un espectáculo vibrante y lleno de energía”, basado en arreglos y coreografías propias y en la potencia vocal del conjunto. En poco más de un año de vida, Gospel Flame ha actuado en varias salas de la Comunidad de Madrid y otras ciudades como Guadalajara.

En resumen, Rivas-Vaciamadrid acoge dos citas musicales este viernes y sábado. Desde la épica de la música del cine a la energía del góspel, el público ripense tiene variedad de estilos entre los que elegir.

El coro Gospel Flame.