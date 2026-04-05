La reserva hídrica española se sitúa en el 83,3% de su capacidad

Los embalses mantienen buenos niveles de agua pese a la escasez de precipitaciones de las últimas semanas

La reserva hídrica española se encuentra al 83,3% de su capacidad total, con 46.689 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada, según los últimos datos publicados el pasado martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Durante la última semana, los embalses han aumentado su volumen en 15 hm3, lo que supone “una variación prácticamente inapreciable” sobre el total, reflejando una situación de “estabilidad” en el conjunto del sistema hidráulico.

Por ámbitos, la reserva presenta niveles elevados en la mayoría de las cuencas. Destacan las cuencas internas del País Vasco, que alcanzan el 100% de su capacidad, seguidas del Cantábrico Oriental (93,2%), Galicia Costa (89,3%) y el Guadalete-Barbate (90,7%). También registran valores por encima del 85% el Duero (86,8%), el Guadiana (86,7%), el Guadalquivir (85,9%) y el Cantábrico Occidental (85,7%).

En niveles intermedios se sitúan el Tajo, con un 80,8%; el Ebro, con un 83,4%; y la cuenca mediterránea andaluza, con un 76,3%. Por el contrario, las cifras más bajas corresponden a las cuencas del Segura (54,7%) y del Júcar (67,6%), que continúan siendo las más tensionadas desde el punto de vista hídrico.

En términos globales, la vertiente atlántica alcanza el 85,2% de su capacidad, mientras que la vertiente mediterránea se sitúa en el 77,4%, manteniendo una diferencia estructural habitual entre ambas zonas.

Los datos actuales mejoran notablemente los registrados hace un año, cuando los embalses almacenaban 40.857 hm3, y también se sitúan muy por encima de la media de la última década, que es de 33.670 hm3, lo que confirma una situación hidrológica favorable en el conjunto del país.

No obstante, el Ministerio advirtió de que las precipitaciones han sido “escasas durante el último periodo” en la mayor parte del territorio. La mayor acumulación se ha registrado en Santa Cruz de Tenerife, con 23,2 litros por metro cuadrado.