Los embalses de la Comunidad de Madrid arrancan 2026 al 72% tras un año histórico de lluvias

Las presas gestionadas por el Canal de Isabel II superan en siete puntos la media histórica.

La Comunidad de Madrid ha comenzado 2026 con una situación hidrológica favorable. Los embalses que abastecen a la región se encuentran al 72,1% de su capacidad máxima, con 680,4 hectómetros cúbicos almacenados, lo que supone siete puntos porcentuales por encima de la media histórica para estas fechas y casi cuatro más que hace un año.

El balance de 2025 ha estado marcado por cifras inéditas de aportaciones de agua, que superaron por primera vez los 1.000 hectómetros cúbicos, hasta alcanzar los 1.086,3. Las precipitaciones acumuladas durante el año también fueron excepcionalmente elevadas, con 860 litros por metro cuadrado, muy por encima de la media anual.

Especial impacto tuvieron las lluvias de marzo y abril. El 8 de marzo se registraron las mayores precipitaciones diarias de la serie histórica y, por primera vez, todas las presas de la región realizaron desembalses de forma simultánea para garantizar la seguridad hidrológica. El 21 de mayo se alcanzó el máximo volumen almacenado del año, con 917,3 hectómetros cúbicos, el 97,2% de la capacidad total, y el embalse de El Atazar llegó a verter por su aliviadero superior, algo que no ocurría desde 1996.

Aunque diciembre cerró con registros por debajo de la media en lluvias y aportaciones, el balance anual sigue siendo positivo. En paralelo, el consumo de agua descendió ligeramente: en 2025 se utilizaron 494,1 hectómetros cúbicos, frente a los 496,4 del año anterior. Desde Canal de Isabel II se insiste, no obstante, en la necesidad de mantener un uso responsable del agua, recordando que el consumo per cápita en la región se ha reducido en más de un 30% desde la sequía de 2005.